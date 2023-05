Zeven arrestaties na racisme tegen Vinicius

De bekritiseerde Spaanse politie heeft zeven mensen gearresteerd na het racisme tegen Real-speler Vinicius. Intussen roepen veel collega-spelers luid om actie.

Drie mensen die verdacht worden van het uiten van racistische beledigingen tegen Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior zijn dinsdag aangehouden. Dat maakte de Spaanse politie bekend. Het racisme vond zondag plaats tijdens de competitiewedstrijd tussen Real Madrid en Valencia. In Madrid werden vier andere mensen aangehouden. Zij worden verdacht van het ophangen van een opblaasbare pop, die Vinicius Jr. moest voorstellen, aan een brug vlakbij het trainingscomplex van Real Madrid.

DS Video | Voetballer Vinicius reageert op racisme berichten via een video. Video: De Standaard

De acties van justitie komen te midden van scherpe kritiek die de Spaanse autoriteiten krijgen voor hun slappe optreden tegen racisme in het voetbal. Het probleem wordt al langer door spelers aan de kaak gesteld, die vinden dat bonden het onvoldoende serieus nemen. Ook Vinicius is sinds zijn komst in de Spaanse voetbalcompetitie in 2018 regelmatig doelwit van racisme.

Rode kaart

Zondag kreeg Vinicius Jr. al bij aankomst in Valencia, toen hij de bus uitstapte, racistische liederen te horen. ‘Vinicius, je bent een aap’, zongen zijn belagers. Ook tijdens de wedstrijd maakten Valencia-fans hem uit voor mono, Spaans voor ‘aap’. Vervolgens klonken er apengeluiden vanuit de tribune.

Daarop rende Vinicius Jr. op de tribunes af om verhaal te halen bij de aanhang en vroeg hij de scheidsrechter om in te grijpen. Die gaf daaraan geen gehoor en besloot het spel te hervatten, tot frustratie van de Braziliaan. Vinicius werd in het slot zelfs nog uitgesloten na een tik aan Valencia-speler Hugo Duro.

De Spaanse voetbalbond heeft inmiddels aangekondigd Nacho Iglesias Villanueva, de videoscheidsrechter van de bewuste wedstrijd, te hebben geschorst. De bond beschuldigt hem ervan de hoofdscheidsrechter alleen de beelden te hebben getoond van de tik die Vinicius een rode kaart opleverde. De daden van tegenstander Duro die de Braziliaan kort daarvoor bij de keel had gegrepen, werden niet getoond, waardoor de context waarin Vinicius handelde ontbrak.

‘Wie beschermt ons?’

Ondertussen groeit de verontwaardiging over het incident met de dag. Vinicius postte dinsdag op Instagram een filmpje waarin de dribbelaar bewijst dat hij zowat elke uitmatch racistische beledigingen naar zijn hoofd krijgt. ‘Dit is geen voetbal. Dit is onmenselijk. Racisme is een misdaad. Het niet bestraffen is medeplichtigheid’, schreef hij erbij.

De reacties vanuit de voetbalwereld zijn talrijk. Real Madrid-coach Carlo Ancelotti sprak zijn frustratie uit over de ‘verouderde’ protocollen in het Spaanse voetbal om racisme in de sport aan te pakken. Frans international Paul Pogba vroeg zich af: ‘Wie beschermt ons?’ Ook voormalig Rode Duivel Vincent Kompany – een gewichtige stem in het antiracismedebat in het voetbal – reageerde: ‘Mijn hart bloedt. Onze kinderen zullen níét opgroeien in een wereld waarin haat en discriminatie wijdverspreid zijn. Vinicius, je bent niet alleen. Samen staan we sterk.’