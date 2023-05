‘Desantis stelt zich officieel presidentskandidaat in gesprek met Musk’

De Republikein Ron Desantis zou woensdag zijn kandidatuur voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van volgend jaar officieel maken. Volgens Amerikaanse media zou dat gebeuren tijdens een gesprek met Twitter-eigenaar Elon Musk.

Dat Desantis zich kandidaat voor de Republikeinse nominatie zou stellen, was al langer bekend. Volgens bronnen van NBC en CNN zou Desantis woensdag op Twitter officieel zijn kandidatuur melden. Musk zou persoonlijk meewerken: hij zou live op Twitter een gesprek voeren met de huidige gouverneur van Florida. Tegelijkertijd worden de nodige documenten ingediend bij de bevoegde instanties.

Musk had zich in de aanloop naar de parlementsverkiezingen van vorig jaar al achter Desantis geschaard. ‘Voor het presidentschap van 2024 gaat mijn voorkeur uit naar een verstandig centristische kandidaat. Ik had gehoopt dat dat de regering Biden zou zijn, maar ben tot nu erg teleurgesteld’, tweette Musk toen.

Volgens peilingen ligt Trump momenteel op kop om de Republikeinse kandidaat te worden. Tijdens diens presidentschap was ook Desantis een uitgesproken medestander van Trump. Sindsdien zijn de relaties bekoeld. Aangezien Trump wel voor een belangrijk deel van de Republikeinen onaantastbaar blijft, is voor Desantis de steun van iemand als Musk zeker welkom.

Desantis valt vooral op door zijn verzet tegen alles wat progressief is. Zo voert hij een strijd tegen alles wat hij woke vindt. Daarbij gaat hij ook confrontaties aan met Disney en universiteiten.

