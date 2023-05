Wie nooit twijfelt, is niet goed bezig. En van empathie word je gelukkig. De vijf levenslessen van dichter Mustafa Kör.

1 Mijd profileringsdrang

‘Vanaf hun geboorte indoctrineren we kinderen met het idee dat ze de beste, de snelste, de sterkste moeten zijn. Ambitie zit in de menselijke natuur, we willen vooruit. Maar ...