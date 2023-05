De rentecurve – het verschil tussen de lange- en korte termijnrente – flirt in België met de nulgrens, terwijl ze in de VS almaar dieper daalt. Een oude wijsheid zegt dat een negatieve rentecurve de voorbode is van een recessie. Is die onvermijdelijk?

De voorbije vijftig jaar was in Amerika de omgekeerde rentecurve de perfecte voorspeller van een recessie. De rentecurve is het verschil tussen de lange- en ­kortetermijnrente. Doorgaans neemt men daarvoor ...