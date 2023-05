Alle parlementen zijn het eens: pensioensextra’s worden zo snel mogelijk afgeschaft

‘Iedereen is het erover eens dat het plafond-Wijninckx gerespecteerd moet worden’, bevestigt Bert ­Anciaux (Vooruit) aan De Standaard. In zijn hoedanigheid als voorzitter van de pensioenkas van de Senaat heeft hij woensdagmiddag in het Brussels Par­lement een overleg bijgewoond tussen de zes Belgische par­lementsvoorzitters en ver­tegenwoordigers van alle parlementaire pensioenkassen. Op ­tafel lag een definitieve oplossing voor de pensioenextra’s van de parlementsleden. Die lagen de voorbije weken zwaar onder vuur.

Zeker 150 oud-parlementsleden kregen een uitzondering op het ‘pensioenplafond-Wijninckx’. Dat is het maximale bedrag dat een oud-parlementslid als ­pensioen kan krijgen. Het bedrag komt overeen met 7.813 euro bruto per maand.

Op dat plafond werd tot nu toe een uitzondering gemaakt voor mensen die hun parlementair pensioen combineren met een pensioen als zelfstandige, werknemer of ambtenaar. Zij konden de ­Wijninckx-norm met maximaal 20 procent overschrijden. Die uitzonderingen veroorzaakten grote ­verontwaardiging.

Om daar gehoor aan te geven en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, werd in het Brussels Parlement naar een akkoord gezocht. Dat is ook gevonden. De extra’s worden nu in alle parlementen afgeschaft. ‘Elk par­lement zal dat akkoord zelf ­concretiseren, maar het is echt de bedoeling om het snel te ­implementeren’, bevestigt ­Anciaux.