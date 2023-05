E. Jean Carroll eist hogere schadevergoeding na uitspraken Trump op CNN

Schrijfster E. Jean Carroll heeft de rechter gevraagd haar een hogere schadevergoeding toe te kennen, nadat Donald Trump opnieuw smadelijke uitspraken over haar deed op CNN.

Dat melden Amerikaanse media maandag (lokale tijd), op basis van gerechtelijke documenten. Op 9 mei werd Trump veroordeeld tot een schadevergoeding van vijf miljoen dollar (4,6 miljoen euro) aan Carroll wegens seksueel misbruik en smaad.

De oud-president noemde Carroll een dag later in een live debat op CNN ‘gek’ en haar beschuldigingen omschreef hij als ‘een nepverhaal’. De door hem grotendeels verloren rechtszaak bestempelde hij als ‘een gemanipuleerde deal’. Tegenover The New York Times verklaarde Carroll destijds die uitspraken ‘walgelijk, akelig, verdorven en schadelijk’ te vinden.

Carroll (79) zegt dat Trump haar halverwege de jaren 90 heeft verkracht in een paskamer in een warenhuis in New York City. Vervolgens zou hij haar reputatie geschaad hebben door te beweren dat zij het verhaal verzonnen heeft. De jury achtte verkrachting niet bewezen, maar seksueel misbruik en smaad wel. Trump heeft zich volgens de jury ook schuldig gemaakt aan geweld.

Volgens Amerikaanse media vraagt Carroll om een ‘zeer aanzienlijke’ schadevergoeding ‘om Trump te straffen’ en om nieuwe beledigende uitspraken te voorkomen.

