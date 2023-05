Nederlandse staat stelt 3M aansprakelijk voor PFAS-schade in Zeeuwse Westerschelde

Nederland vindt dat het Amerikaanse chemieconcern 3M de schade moet vergoeden die de ‘forever chemicals’ PFAS in de Zeeuwse Westerschelde hebben aangericht.

De ‘forever chemicals’ die het Amerikaanse chemieconcern 3M vanuit zijn fabriek in Zwijndrecht ­jarenlang in de Schelde loosde, zijn ook in de Zeeuwse Westerschelde in Nederland beland. De Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers schrijft in een brief aan 3M dat er te veel PFAS is vastgesteld in de Westerschelde. ‘Dat leidt tot zorgen bij omwonenden, maar ook tot financiële schade bij bijvoorbeeld vissers’, schrijft hij in de brief.

Daarbij stelt Harbers het bedrijf aansprakelijk. ‘Niet de gebruikers en beheerders, maar de vervuilers moeten betalen’ voor de schade, vindt hij.

De provincie Zeeland roept ­bedrijven, organisaties en bewoners al langer op om zich te melden als ze schade hebben opgelopen door PFAS in de Westerschelde. ­Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn schadelijk voor de ­gezondheid en het milieu. Vorig jaar stelde het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vast dat diverse soorten vis, schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde zulke ­hoge concentraties PFAS bevatten dat het raadzaam was die zo min mogelijk te eten

Eerder heeft 3M het Nederlandse ministerie al uitgenodigd voor een gesprek. Harbers heeft die uitnodiging geaccepteerd, en wil op dat moment ook graag de aansprakelijkstelling bespreken.

