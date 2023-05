Remco Evenepoel reageert na Giro-exit: ‘Onthou dat ik geen robot ben, maar ook een normaal mens’

Remco Evenepoel heeft dinsdag voor het eerst van zich laten horen sinds hij de Giro heeft verlaten. De wereldkampioen laat via sociale media weten dat hij groen licht heeft gekregen om weer te trainen en bijt van zich af na de felle kritiek van de Italianen.

‘Laten we beginnen met het positieve nieuws’, start Evenepoel zijn boodschap op Instagram. ‘Na de controles en medische onderzoeken van vandaag heb ik groen licht gekregen om weer te gaan trainen en na te denken over nieuwe doelen. Ik moet in de eerste plaats mijn vrouw en ouders bedanken voor de steun die zij mij de afgelopen dagen hebben gegeven. Ook mijn naaste familieleden en vrienden hebben me goed en veel gesteund! Nog mensen om te bedanken: mijn teamgenoten en stafleden van Soudal-Quick Step!’

Zijn aftocht in de Giro noemt Evenepoel ‘zeker één van de zwaarste tegenslagen’ in zijn carrière. ‘De wedstrijd verlaten met het coronavirus was een zeer abrupt einde van wat een mooi verhaal had kunnen worden. Zes maanden van volledige voorbereiding, alleen voor deze race. Opofferingen, lange dagen in de regen, lange periodes weg van huis. Alles ging volgens plan, maar zo gaat het in de sport. Ups en downs horen erbij en dat kan ik zonder enig probleem accepteren.’

En dan moest Evenepoel nog iets kwijt, onder andere doelend op het artikel in La Gazzetta dello Sport waarin hem onder meer een gebrek aan respect verweten werd en de Italianen insinueerden dat hij schrik had om te verliezen. ‘Wat wel moeilijk te aanvaarden is, is al de valse en negatieve commentaren die ik kreeg nadat ik de wedstrijd had verlaten. Ik ben niet het type persoon dat zich gaat verstoppen of bang is om te verliezen. Dus dit is voor degenen die dat denken. De laatste dagen waren emotioneel erg zwaar door die opmerkingen. Maar ik zal die momenten meenemen op de fiets, terwijl ik me voorbereid op mijn volgende doelen en wedstrijden.’

‘Dus ik wil iedereen vragen om te onthouden dat ik geen robot ben, maar ook een normaal mens, echtgenoot, zoon, teamgenoot enzovoort, met normale gevoelens’, sluit de wereldkampioen af. ‘Ik kijk er echt naar uit om nieuwe doelen te stellen en voel me klaar om er een mooi tweede deel van dit tot nu toe al mooie seizoen van te maken.’

Waar en wanneer Evenepoel weer begint te koersen, is nog niet duidelijk.