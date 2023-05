Het modejaar bestaat allang niet meer uit alleen maar winter en zomer. Het is mei, en dus zijn de cruisecollecties daar. De wat? Ooit een garderobe voor wie wilde overwinteren, inmiddels een belangrijke bron van inkomsten voor grote modehuizen.

Elk jaar rond deze tijd zijn ze daar weer: de cruisecollecties. Resortcollecties. Capsulecollecties. Prezomer. Midlente. U hoort het in Keulen donderen? De vier grote modeweken in Londen, Milaan, New ...