Luide Hans de gans, Jefke de haan en Theo de kalkoen mogen in Schellebelle blijven: ‘Dieren gaan ’s nachts op hok’

De klacht bij het vredegerecht van Wetteren over de overlast van enkele hanen, een gans en een kalkoen is van de baan. Het lawaai van de dieren zorgde een tijdje voor wrevel bij de betrokken buren, maar de eigenaars namen na de eerste zitting begin mei meteen maatregelen.

Vier buren stapten vorige maand naar het vredegerecht van Wetteren om er de overlast van Hans de gans, Jefke de haan en Theo de kalkoen aan te vechten. Dat zijn de dieren in de tuinen van Dirk Herssens (62) en zijn buurman Marino De Pauw (56). De zaak veroorzaakte de laatste tijd wrevel in de buurt in Schellebelle.

Vrederechter Johan Van de Velde was van oordeel dat er wel degelijk lawaaihinder was dat moest worden opgelost, maar dat het ook mogelijk was om de dieren in de tuinen van de woonwijk uit de jaren zestig te houden. De vrederechter gaf Dirk en Marino de kans om tegen eind mei een oplossing te vinden voor het probleem.

Dinsdag stonden de betrokken partijen opnieuw in het vredegerecht van Wetteren. Volgens de buren die last ondervonden is er nu geen nachtelijke hinder meer op te merken. “Ik heb mijn hok meteen geïsoleerd”, aldus Dirk Herssens. “Langs de kant van de buren die klagen heb ik ook een groene winddoek opgehangen. Mijn dieren plaats ik nu ’s nachts op hok.”

Daarmee komt een einde aan een juridische strijd. “Ik ben opgelucht, maar het is jammer dat het zo is moeten lopen”, zegt Dirk. “Eind maart kreeg ik de eerste klacht van de buren en op 5 april zat er al meteen een brief van het vredegerecht in de bus. Op 2 mei stonden we voor de eerste keer in het vredegerecht. Ik had geen tijd om te anticiperen. Dit is een triestige zaak voor de buurt, maar ook voor heel Schellebelle waar iedereen er intussen al over sprak”, zo laat Dirk nog weten.

Ook zijn buurman Marino nam maatregelen, waardoor het dossier nu wordt afgesloten en de rust is teruggekeerd naar de Bellekouterlaan. Het finale oordeel van de vrederechter wordt een van de komende dagen nog opgestuurd naar de betrokken partijen.

