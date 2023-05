Enkele tientallen klimaatactivisten zijn erin geslaagd de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van oliebedrijf Shell in het honderd te laten lopen. De zitting moest een tijdlang worden geschorst, tot het veiligheidspersoneel alle actievoerders naar buiten had gekregen.

Voor aanvang van de zitting vanochtend werd al gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Shell in Londen. Een aantal tegenstanders van het bedrijf slaagde er echter ook in om onopvallend door te dringen tot de vergaderzaal.

Bij het starten van de vergadering hadden de actievoerders duidelijk een plan. Een eerste klimaatactivist heette de aanwezigen ‘welkom in de hel’, waarop hij ‘Shell is hell’ scandeerde’. Een andere groep zong vervolgens ‘Go to hell Shell’, op de tonen van ‘Hit the road Jack’. Die vijftien personen hielden minutenlang vol. Daarop namen andere actievoerders om beurt het woord, zodat het het eerste uur van de bijeenkomst onrustig bleef.

Voorzitter Andrew Mackenzie was duidelijk geërgerd, maar wou niet te hard ingrijpen. Hij verontschuldigde zich bij de aandeelhouders voor het ongemak, en zei dat er wel degelijk veiligheidscontroles waren uitgevoerd.

Na een uur werd de sfeer grimmiger. Meer dan tien klimaatactivisten achtten het moment gekomen om het podium met Mackenzie en ceo Wael Sawan te bestormen. Daarbij kwam de security wel massaal tussenbeide, om alle roependen af te voeren.

Investeringen in groene projecten

Mackenzie stelde dat Shell klimaatverandering wel degelijk ernstig neemt. Hij wees erop dat Shell ook investeert in groene projecten, ook al zijn die minder rendabel voor het bedrijf.

Van de aanwezige aandeelhouders steunde 80 procent het huidige klimaatbeleid van het bedrijf, bleek uit de stemming. Dat percentage ligt in lijn met vorig jaar.

