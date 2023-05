Als Conner Rousseau thuiskomt, is de ‘ijskast meestal leeg’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Wagner

Vlaams Belang en PVDA op dezelfde lijn, het wordt een gewoonte als het over Oekraïne gaat. De kamercommissie Buitenlandse Zaken keurde vanmiddag een resolutie van Els Van Hoof (CD&V) goed waarin wordt gevraagd om de Wagner-groep, actief in Oekraïne maar ook in Afrika, toe te voegen aan de Europese lijst van terroristische organisaties. Als gevolg daarvan kan de EU de financiële activa en tegoeden bevriezen. Vlaams Belang en PVDA onthielden zich. Voor Vlaams Belang gaat de resolutie niet ver genoeg, PVDA vindt ze te eenzijdig.

Beke terug

Er bestaan ook andere zekerheden in de Wetstraat. Wie tijdig ontslag neemt als minister, smukt de populariteitscijfers op. Het genereert een sympathy vote. Mensen waarderen een stap opzij, het nemen van verantwoordelijkheid voor een falende administratie. Wouter Beke nam ontslag als minister van Welzijn toen hij de aanhoudende problemen bij Kind en Gezin en de kinderopvang niet onder controle kreeg. Maar kijk, in de jaarlijkse Limburgse populariteitspoll gaat hij erop vooruit. Hij kroont zich tot de op een na populairste politicus van zijn provincie.

Hotel mama

Conner Rousseau (Vooruit) staat in Dag Allemaal even stil bij zijn eigen, hectische leven. ‘De drieënhalve jaar dat ik voorzitter ben, zijn voorbij gevlogen. De privé is een beetje uitgeschakeld nu. Ik ben intussen al zes maanden verhuisd en heb niet eens een kleerkast. En als ik thuiskom, is de ijskast meestal leeg. Mijn moeder helpt gelukkig met de was.’

Beke terug (2)

De poll, georganiseerd door Het Belang Van Limburg, wordt glansrijk gewonnen door Zuhal Demir (N-VA). De Vlaams minister van Omgeving kan haast de helft van de ondervraagde Limburgers bekoren. De jongste maanden was de Genkse niet weg te slaan uit de actualiteit. In vergelijking met vorig jaar blijft haar score onveranderd. De politica ziet wel Vlaams Belang als grootste partij in Limburg uitlopen.

Hotel mama (2)

Als het van Rousseau afhangt, telt de volgende Vlaamse regering een minister van het Kind. ‘Ik zie alles liever onder één dak komen. Onderwijs, jeugdzorg, kindergeld en -opvang, de strijd tegen kinderarmoede: die bevoegdheden zijn momenteel versnipperd, wat oplossingen bemoeilijkt. België moet de beste plaats ter wereld worden om als kind geboren te worden.’

Beke terug (3)

Bij CD&V is minister van Landbouw Jo Brouns met zijn derde plek de coming man. Dat maakt de lijstvorming interessant. Lange tijd waren Wouter Beke (Vlaams Parlement) en Nawal Farih (Kamer) certitudes. Maar met deze cijfers (Farih, de vriendin van voorzitter Sammy Mahdi, doet het in de poll niet al te best) trekt Brouns voor het Vlaams Parlement en verdedigt Beke zijn Kamerzetel als kopman. Het is in ieder geval alle hens aan dek, want volgens het onderzoek staat CD&V op flink verlies.

