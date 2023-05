Almeida wint rit, Thomas neemt roze trui weer over en Roglic verliest tijd

Joao Almeida (24) heeft de eerste etappe van de loodzware laatste Giro-week gewonnen. Primoz Roglic moest afhaken op de slotklim op iets minder van vijf kilometer van de streep toen Geraint Thomas aanviel.

Op Monte Bondone bekende João Almeida kleur. Meer dan Primoz Roglic is hij de uitdager van Geraint Thomas. De Portugees van UAE Team Emirates won zijn allereerste etappe in een grote ronde in een sprint met de Welshman die opnieuw de maglia rosa verovert. Dé grote verliezer is Primoz Roglic die op de natte slotklim een appelflauwte kende.

De ervaren rot Geraint Thomas had op 4,7 kilometer van de top in een bocht snel in de gaten dat Primoz Roglic in moeilijkheden verkeerde en trok onmiddellijk door. De 36-jarige kopman van Ineos-Grenadiers schoot naar João Almeida die op 6 km van de streep voor een elitegroep uit was gaan rijden die ook nog Eddie Dunbar bevatte. In de sprint bergop gaf G de indruk naast Almeida te komen, maar uiteindelijk boekte de kopman van UAE Team Emirates zijn allereerste overwinning in zijn vierde Giro. Het was al de derde zege van zijn team in deze Giro in een etappe die met vuurwerk eindigde. Monte Bondone liegt nooit.

De zestiende rit was een etappe die van begin tot het einde kon boeien, ook al omdat je lange tijd niet wist welke kant deze bergrit zou uitgaan.

De vlam zat al meteen in de pijp. We kregen een spetterend openingsuur langs de boorden van het Gardameer. Er werden maar liefst 51,8(!) kilometer afgehaspeld. Met een dertigtal tunnels tussendoor was er helemaal geen controle over de wedstrijd. De eerste 25 km kregen we van alles: een val met De Plus, Fortunato en Kuss, het peloton dat tien kilometer lang in twee stukken brak met de rozetruidrager Amirail en Roglic in de laatste groep, en een aanval. Gingen op 180 km van de finish vooroprijden: Pieter Serry, Mark Cavendish, Davide Formolo, Alessandro Tonelli en Patrick Konrad, maar die vlucht was een snelle dood gestorven.

Vroege vluchters

Na 29 km kregen we een groep van zeventien renners die versnelde met daaronder de broers Paret-Peintre, Healy, Haig, Scaroni, Milan, Lastra, Marcellusi, Tonelli, Puccio, Ben Swift, Gee, Verona, Hepburn, Zana, Skujins en Ulissi. Daarachter vormde zich een groep achtervolgers. Rozetruidrager Bruno Amirail en zijn Groupama-FDJ trokken zich er niets van aan, en lieten begaan.

Op 146,2 km van de streep – nog vóór de eerste klim – smolten de twee groepen samen, terwijl Michel Hessmann voor Jumbo-Visma het peloton leidde. Dat was vooral omdat Aurélien Paret-Peintre met slechts 4’30” achterstand op Bruno Amirail een gevaar werd voor de topfavorieten. De maximale voorsprong was 3’50” op de eerste meters van de Passo di Santa Barbara. Daar nam Edoardo Affini bij Jumbo-Visma de rol over van Hessmann. Op de top van de Santa Barbara was de voorsprong van de leidersgroep nog slechts 2’42”.

Al na één kilometer klimmen op de Monte Bondone spatte de kopgroep uiteen onder impuls van Verona en Zana, maar op twintig kilometer van de top was de voorsprong slechts 3’17” meer. Alleen Haig, Konrad, Aurélien Paret-Peintre, Ben Swift, Ulissi en Pronskiy hadden nog een antwoord in huis. Maar op het zwaarste gedeelte van de Monte Bondone, op 8,5 km overspoelden de kandidaten op de eindzege de laatste vluchters. Alleen de Italiaanse kampioen Filippo Zana kon nog aanklampen.

Wat deden de favorieten?

Met nog drie veldslagen in de bergen voor de boeg lijkt het eerder een tweestrijd te worden tussen Geraint Thomas en João Almeida. Het verschil in de stand tussen de kopman van Ineos-Grenadiers en de Portugese uitdager is op vijf dagen van Rome nu 18 seconden.

Voor Roglic is de achterstand van 29 seconden natuurlijk nog overbrugbaar, maar donderdag op Val di Zoldo weten we of het een hongerklop was of indien er meer aan de hand is. In het eerste echt grote gevecht tussen de topfavorieten had de Sloveen wel het geluk dat Sepp Kuss nog in zijn buurt had. De Amerikaan nam Roglic op sleeptouw zoals Wout van Aert dat vorig jaar deed in de slotrit van Parijs-Nice.

