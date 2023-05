Het nieuwste Britse indiesnoepje heet Bar Italia, geeft een schaamteloze draai aan vintage indierock en laat het liefst de muziek voor zich spreken. Interviews zijn quasi onbestaand. Wat wel vaststaat, is dat Dean Blunt danig geholpen heeft, nog zo’n teruggetrokken indie­fenomeen. Na enkele afzonderlijke projecten brachten Nina Cristante, Jezmi Taarik en Sam Fenton al twee eerdere albums uit als Bar Italia. Bundelde voorganger Bedhead nog 13 nummers in 21 minuten, dan vult de band nu bijna drie kwartier op met 15 prima nummers. Zanglijnen zijn zelden toonvast, gitaren kraken onbeschaamd en de drums lijken vaak onder een stolp opgenomen. Toch werkt het, net omdat deze lofi-aanpak perfect past bij de abstracte songs en complementaire samenzang. Sonic Youth is een voor de hand liggende referentie in nummers als ‘Punkt’ of ‘NOCD’, maar in dromerige afsluiter ‘Maddington’ is Cocteau Twins niet ver weg. Een meer dan geslaagde herinterpretatie van een beproefde esthetiek.