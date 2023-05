3 x pimp mijn sla: van mosterdblad tot radijsjesloof

Sla doet misschien niet meteen dromen van groots culinair plezier, maar Johanna Goyvaerts houdt van underdogs – ze heeft dat van haar vader. En dus ging ze op zoek naar tips en tricks om salades op te waarderen. Of hoe het bijgerecht toch de show kan stelen.



Een voorliefde voor de underdog, het is een van de dingen die ik van mijn vader meekreeg. Kijkt hij naar de koers, dan wordt er niet voor de topfavoriet gesupporterd, maar voor degene die net iets minder kans op winnen heeft. Ik heb dat ook. Niet bij sport op televisie, wel bij alles wat en iedereen die in een minder gunstige uitgangspositie start. Er is dan behalve af en toe wat geluk meer aandacht, inspanning en geloof in jezelf nodig om de eindmeet te halen. Dat dwingt respect af.

Daar moet ik aan denken wanneer ik probeer te achterhalen waarom ik zo van groene salades houd. Iets waar doorgaans aan voorbijgegaan wordt, maar wat je met een beetje extra zorg toch kan laten schitteren: daar zit geluk in. Dat ik best een luie kok ben, is een andere kant van het verhaal. Ingewikkelde gerechten laat ik graag aan mij voorbijgaan en ik twijfel niet als ik een sluipweg kan nemen om maar één pot vuil te maken in plaats van twee. Dat blaadjes sla iets eenvoudigs als geroosterde groenten, een snelle pasta of een restje van de dag voordien kunnen omtoveren tot een feestmaal, het is een van de redenen waarom ik zo graag kook.

Meestal ga ik zonder strategie te werk. Wat er in de slakom gaat, hangt af van wat er op dat moment in de koel- of keukenkast ligt. Maar er zijn natuurlijk enkele trucjes en smaakmakers waar ik vaak naar teruggrijp. Die lijst ik hier graag op, zodat die eenvoudige groene salade vanaf nu een pronkstuk op tafel wordt.



DE BASIS

1. Met liefde gekweekt groen

Niets mis met een plastic zakje voorverpakte slablaadjes, ook ik val hier bij gebrek aan beter op terug. Maar ga als je daar tijd voor hebt ook eens langs een winkelier waar groen van boeren uit de buurt in de bakken ligt. Je staat ervan versteld hoe pittig rucola kan smaken en hoe krakend fris postelein of waterkers is. Dikwijls tref je er ook soorten aan die elders niet te vinden zijn, zoals barbarakruid of mosterdblad. Raak ik niet verder dan de supermarkt, dan kies ik meestal voor knapperige varianten zoals Romeinse sla en little gem in plaats van frêle blaadjes. Al is met een stevige kropsla ook niks mis. En niet te vergeten: ook het loof van radijsjes is, wanneer het nog fris is, lekker als sla.

2. Olijfolie van kwaliteit en dito azijn (of citroensap)

Een persoonlijke stelregel voor een eenvoudige groene salade is dat er geen vinaigrette op gaat. Een drizzel olijfolie en scheutje azijn volstaan. Omdat je de olijfolie puur gebruikt en je de smaak ervan niet kan verstoppen, neem je er liefst wel eentje van enige kwaliteit. Al knijp ik met gemak een oogje toe wanneer die niet voorhanden is. Wat azijn betreft: kies indien mogelijk voor een goede wijnazijn die niet al te scherp is. Ook bij kleinschalige producenten kan je lekkere azijn op de kop tikken. Bij mij staat er momenteel eentje in de keuken van Bron (de ambachtelijke kombuchabrouwerij van Natalie Schrauwen) en een poulsard-wijnazijn van Wouter De Bakker van Terrovin. Maar even vaak neem ik genoegen met een stevige kneep citroensap, meer is er niet nodig om salade die welgekomen friszure kick te geven.

3. Zwarte peper uit de molen en grof zeezout

Een grote no go wanneer het op salades aankomt: voorgemalen peper (en al zeker witte) uit een pakje. Dat poeder kan in de verste verte niet op tegen geurige peper die recht uit de molen komt. Wat zout betreft, ben ik minder streng. Fijn zout kan, al verkies ikzelf zoutvlokken of iets met een stevige korrel.



PIMPEN DOE JE ZO

1. Iets krokants

Elke sla vaart wel bij een afwerking die extra beet geeft. Zelf val ik het liefst terug op:

• Noten (amandelen, pistache, hazelnoten …) en pitten (pompoen, zonnebloem, sesamzaad … of een mix): al dan niet geroosterd of gebakken in wat olie. Het beetje meer werk waar bakken in olie om vraagt, compenseer je ruimschoots met extra smaak en knapperigheid. Of maak van geroosterde noten en pitten in de pan een umami-bom door ze te blussen met een scheutje sojasaus. Laat de saus daarna uitkoken tot alles omhuld is met een laagje.

• Geroosterde boekweitkorrels voegen niet alleen textuur toe, ze hebben ook een heerlijk nootachtige smaak. Verhit een droge pan op middelhoog vuur. Doe de boekweitkorrels erbij en rooster gedurende 5 tot 7 minuten, of tot ze goudbruin en knapperig zijn. Schud regelmatig om zodat alles gelijkmatig roostert en niet aanbrandt.

• Dukkah is een smaakvolle kruidenmix op basis van geroosterde en grof gemalen noten en zaden uit het Midden-Oosten. Ideaal om over salades te strooien, en over andere gerechten die nog om een finishing touch vragen. Online zijn er voor dit strooisel heel wat recepten te vinden.

2. Een snelle pekel of ijskoud bad

Pekelen of groenten onderdompelen in een waterbadje, het zijn technieken die ik bijna altijd inzet:

•Snel pekelen kan zowel met citroen-, sinaas- als limoensap. Wat fijne halve (rode) uienringen, sjalot of flinterdunne plakjes venkel gemengd met citrussap, een snuf zout en 5 minuten geduld, meer is er niet nodig om een salade op te peppen. Ook lekker met schijfjes courgette!

•Heb je nog een potje gepekelde groenten in de koelkast staan: dit is het moment om het in te zetten.

•Rauwe ui eist in een salade vaak net iets te veel aandacht op; haal de scherpte eraf door de ringen 10 minuten in een kommetje water te leggen.

•IJskoud water is de ideale manier om groenten (ook verlepte) verslavend krokant te maken. Dompel dunne schijfjes venkel of radijs onder (een paar extra ijsblokjes erbij kan, maar is geen must).

3. Smaakvolle extra’s

Welke smaakmakers er bij mij in de salade gaan, hangt af van wat ik op dat moment voorhanden heb:

• Extra groenten, zoals koolrabi, selder of radijzen, doen het altijd goed. Voor groenten die er wel bij varen om flinterdun geschaafd te worden, grijp ik meestal terug naar een mandoline. Ook met een dunschiller kom je al een heel eind en tover je komkommer, courgette of wortelen om tot kleurrijke sliertjes.

• Schilfers parmezaan, verbrokkelde feta of geitenkaas geven je salade een extra hartige toets. Blauwe kaas kan ook, al gebruik ik die enkel wanneer er een restje in de koelkast ligt dat dringend op moet. Wellicht omdat de smaak ervan iets te overheersend is, waardoor het typische allround-karakter van een groene salade onderuitgehaald wordt.

• Zonder groene olijven of kappertjes voelt mijn koelkast leeg aan. Ze zijn ideaal om een salade een fris ruggensteuntje te geven. Hetzelfde geldt voor ansjovis. Leg ze in reepjes over de salade of zet het potje op tafel zodat iedereen er zich naar hartenlust zelf van kan bedienen.

• Geraspte citroen-, sinaas- of limoenschil geeft aan elke salade een aromatische en subtiele frisse hint.

• Van groene kruiden krijgt geen enkele salade ooit genoeg. Denk: bieslook, dille, platte peterselie, munt, basilicum, dragon …

• En voor wie van zuur houdt: hak eens wat gekonfijte citroen of verse citroenpartjes (met de schil er nog aan) fijn om over de salade te strooien.





RECEPT GEROOSTERDE VENKELSALADE MET PISTACHENOOTJES

Voor 4 personen (als bijgerecht) Enkele handen groene sla (ik gebruikte barbarakruid & mosterdblad, postelein is ook goed als vervanger voor barbarakruid)

- 1 venkel - 2 langwerpige sjalotten - 1 el venkelzaad - 1 onbespoten citroen

Voor de afwerking: - Handje grof gehakte pistachenoten + enkele takjes munt (optioneel) - Olijfolie - Zwarte peper - grof zout

Bereiding 1. Toast de venkelzaadjes 2 minuten in een pan op middelhoog vuur tot ze lichtbruin kleuren en beginnen te geuren. Schud regelmatig om, zodat ze niet aanbranden. Doe in een kom. 2. Snijd de sjalotten in fijne halve ringen. Snijd de venkel overlangs doormidden en daarna in flinterdunne plakjes (ik doe dit met de mandoline). Dompel de helft onder in een kommetje koud water en doe de rest samen met de sjalot in de kom met venkelzaad. Rasp daar de citroenschil over en knijp er daarna het sap bij uit. Bestrooi met een snuf peper en zout, meng goed en laat een 10-tal minuten marineren (als je eraan denkt, kan je alles na enkele minuten nog een keertje mengen). 3. Vis de venkel uit het water. Meng in een grote kom met de helft van de gemarineerde venkel. Werk af met de rest van de gemarineerde venkel, pistachenootjes en muntblaadjes (als je die gebruikt). Geef alles tot slot een drizzel olijfolie, enkele flinke draaien van de pepermolen en een snuf zout.

TIP Kappertjes komen in deze salade ook helemaal tot hun recht





RECEPT COURGETTE-AMANDELSALADE MET GEHAKTE CITROEN

Voor 4 personen (als bijgerecht) Enkele handen groene sla (ik gebruikte rucola & raapsteeltjes)

- 1 kleine courgette - 1 hand amandelen - 1 el graanmosterd - 1 onbespoten citroen - 1 klein stukje parmezaan, geraspt - Zwarte peper & grof zout

Bereiding 1. Snijd enkele dunne plakjes van de citroen en hak fijn. Snijd de courgette in schijfjes. Doe alles in een grote kom. Meng met de geraspte schil en het sap van de overgebleven citroen, mosterd en een snuf zout. Laat even marineren. 2. Bak ondertussen de amandelen. Verwarm hiervoor een royale scheut olijfolie in een pan op middelhoog vuur. Hak de amandelen grof en bak goudbruin. Reken op 5 tot 10 minuten, roer geregeld om met een houten lepel. Houd naar het einde toe een oogje in het zeil, zodat de noten niet aanbranden. Bestrooi met een flinke snuf zout. 3. Meng de courgettes met 3/4 van de geraspte parmezaan en amandelen. Hussel er daarna de sla onder en druppel er wat olijfolie over. Werk daarna verder af met de rest van de amandelen, parmezaan en enkele draaien van de pepermolen.





RECEPT KRUIDENSALADE MET OLIJVEN

Voor 4 personen (als bijgerecht) - 2 handen sla (ik gebruikte Romeinse) - 2 handen groene kruiden (ik gebruikte platte peterselie & dille) - 120 g groene ontpitte olijven (type Nocellara) - 1 rode ui - Olijfolie - Wijnazijn - Zwarte peper & grof zout

Bereiding 1. Snijd de rode ui in ringen en leg 10 minuten in een kommetje met water om de scherpte eraf te halen. 2. Doe de sla en kruiden in een kom. Sprenkel er wat olijfolie en azijn over, samen met een snuf peper en zout. Meng goed. 3. Werk daarna af met de olijven en rode uienringen. Geef alles nog een extra draai van de pepermolen en een snuf zout.

TIP: Dit is het soort salade waar ter afwerking perfect ook enkele ansjovisjes op passen.





