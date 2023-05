Valse AI-foto op Twitter veroorzaakt schokje op de beurs

Een valse foto van een explosie bij het Pentagon deed maandag even de ronde op Twitter. In die mate zelfs, dat de beurskoersen even een tik kregen.

Het beeld ziet er niet echt overtuigend uit en het gebouw op de foto lijkt niet eens echt op het Pentagon, het hoofdkwartier van het Amerikaanse Ministerie van Defensie. Toch zorgde het op Twitter maandag voor een moment van onrust.

Het beeld toont een rookpluim in de buurt van een groot wit gebouw. Volgens sommige experts is het waarschijnlijk gemaakt met de hulp van een AI-beeldgenerator. Opmerkelijk is vooral dat het maandag werd gedeeld door een aantal Twitter-accounts met een blauw vinkje. Tot voor enkele maanden betekende zo’n blauw vinkje dat het ging om een geverifieerde account, wat betekent dat de personen of organisaties erachter zijn wie ze beweren te zijn. Maar dat is niet meer het geval: Twitter-eigenaar Elon Musk heeft dat blauwe vinkje toegekend aan elke betalende gebruiker van de abonnementsdienst Twitter Blue.

Het valse beeld zou eerst zijn gedeeld door een account genaamd @CBKNews121, een account die in verband kan worden gebracht met de QAnon-complottheorieën. De Twitter-account van de Russische nieuwsdienst RT, die dicht bij het regime van Vladimir Poetin staat, nam het ‘nieuws’ over, maar wiste het bericht kort daarna weer. De foto werd in korte tijd honderden keren geretweet. Een van de accounts die het beeld doorstuurde, heet @BloombergFeed en heeft een blauw vinkje - maar geen banden met de nieuwssite Bloomberg. De account is intussen opgeschort voor het schenden van de regels van het netwerk. De echte Bloomberg-Twitteraccount heeft tegenwoordig een goudkleurig vinkje.

De beursindex S&P 500 kende even een scherpe dip rond de tijd dat het beeld op Twitter de ronde deed.

