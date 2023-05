Over deze test

Hoe gaat het nu eigenlijk met ons? De welzijnstest geeft een verkennend antwoord. Met 33 vragen die peilen naar uw welbevinden, veerkracht, sociaal netwerk en gevoelens van neerslachtigheid. Maar waar komen de vragen nu vandaan? En hoe leest u best de resultaten? Hieronder vindt u meer info.

Waar komen de vragen vandaan?

Voor de internationale bevraging gebruikte de Universiteit Antwerpen vier schalen die internationaal gevalideerd zijn en in exacte vorm gebruikt moeten worden om valide te zijn. Ook de Nederlandse vertalingen zijn strikt vastgelegd. Het gaat om de GHQ-12 (algemeen welbevinden), de PHQ9 (depressieve gevoelens), de ULS6 (eenzaamheid) en de BRS6 (weerbaarheid of veerkracht).

Waarnaar peilen ze?

De vragen zijn geen strikvragen. What you see is what you get: het is een rechtstreekse bevraging van hoe iemand zich voelt in de laatste twee weken. Het is een zelfbeoordeling dus.

Hoe lees ik de resultaten?

Voor elk onderdeel krijgt u een puntenwolk, waarbij elk puntje staat voor één persoon uit de eerder uitgevoerde representatieve steekproef en het pijltje staat voor de plek waar u zich bevindt. Dat resultaat kan u verfijnen door te filteren op leeftijd en gender.

Wat gebeurt er met de resultaten?

De test is er in de eerste plaats voor uzelf. De kans is groot dat de resultaten bevestigen wat u zelf al voelt. In positieve of negatieve zin. Misschien is het resultaat een opstapje om wat u voelt bespreekbaar te maken of om er iets aan te doen.

Daarnaast willen we de gegevens uit deze test ook graag gebruiken in een overzichtsartikel.