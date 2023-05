Het succes van kledingmerk Daily Paper: ‘We vertellen het verhaal van alle mensen die opgroeiden met twee verschillende culturen’

Het Amsterdamse streetwearlabel Daily Paper is zonder twijfel een van de meest opvallende modemerken van de laatste jaren. In hun klantenbestand: rapper Jay-Z en Michelle Obama. Het geheim van hun succes: trendy ontwerpen en scherpe prijzen. Maar is er misschien nog iets? We vroegen het medeoprichter en directeur design Abderrahmane Trabsini.