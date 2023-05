Prins Harry mag niet betalen voor politiebescherming

Prins Harry wilde aanvechten dat hij zelfs geen politiebescherming kreeg als hij ervoor betaalde, maar de rechter laat de rechtszaak niet eens beginnen.

Advocaten van prins Harry wilden een gerechtelijke toetsing van de afwijzing van het aanbod om te betalen voor bescherming. De maatregelen rond zijn beveiliging veranderden toen hij zijn actieve rol in de koninklijke familie opgaf. Een rechter oordeelt nu echter dat de hoorzitting niet zal doorgaan.

Advocaten van het ministerie van Binnenlandse Zaken hadden al gepleit tegen het idee dat rijke mensen bescherming van de politie zouden kunnen ‘kopen’. De beslissing werd initieel gemaakt door het Ravec, the Royal and VIP Executive Committee, dat stelt dat private personen niet zomaar voor hun beveiliging mogen betalen.

Volgens hun zou het niet eerlijk zijn tegenover mensen die niet rijk zijn en daarbovenop zou het de gespecialiseerde manschappen limiteren die de job kunnen doen. Een vertegenwoordiger van de politie argumenteerde op het proces ook dat het onredelijk zou zijn om agenten aan gevaar bloot te stellen omdat een private persoon daar een som voor heeft betaald.

Persoonlijke bescherming is geen voetbalmatch

‘Ravec gaat zijn boekje te buiten’, argumenteerden prins Harry’s advocaten. ‘Ze hebben in de eerste plaats al niet het soort macht dat ze dit soort beslissingen kunnen nemen.’ Daarbij probeerden ze te steunen op de wetgeving die het toestaat om ‘speciale politiediensten’ tegen betaling uit te voeren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde echter dat het type van bescherming in kwestie niet hetzelfde is als extra politie bij een voetbalmatch.

De rechter volgde die stelling en weigerde dus om Harry’s claim te laten doorlichten. De zaak is nauw verwant met die waarbij Harry de weigering van Ravec om hem van security te voorzien aanvecht, maar die zaak is nog lopende.

Lees ook