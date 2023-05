Primera Gold moet de goudexport in Congo legaliseren

Met een joint venture willen Congo en de Verenigde Arabische Emiraten jaarlijks meer dan 15 ton goud legaal exporteren.

Volgens rapporten wordt in Congo het overgrote deel goud uit het oosten van het land illegaal uitgevoerd naar de buurlanden, vooral naar Rwanda en Oeganda. Die illegale export is dé inkomstenbron van gewapende groepen en smokkelaars, en voedt hun conflicten. Om dat tegen te gaan, hebben de Democratische Republiek Congo en de Verenigde Arabische Emiraten in december 2022 een joint venture opgericht.

Via Primera Gold proberen de landen de controle over het ambachtelijke goudcircuit in de oostelijke provincie Zuid-Kivu te heroveren. Het doel is om al het goud dat door de artisanale mijnbouw wordt geproduceerd te centraliseren en zo jaarlijks meer dan 15 ton goud legaal te exporteren. De Luhihi-goudmijn, waar eerder een goldrush was ontstaan die tot tal van conflicten leidde, is één van de leveranciers van Primera Gold.

De omstandigheden waarin de arbeiders moeten werken, zijn verre van ideaal, maar de twee landen zien erop toe dat wie in Luhihi werkt minstens 18 jaar oud is en lid is van een officieel erkend collectief.

Een technicus reinigt de onzuiverheden op de goudstaaf. Foto: afp

Foto: afp

Twee medewerkers kijken neer op de Luhihi-goudmijn. Foto: afp

Foto: afp

Foto: afp