Tips voor lopers die van de extra mijl dromen. ‘Welk verkooppraatje je ook krijgt, weet dat nooit overtuigend is aangetoond dat je met schoenen blessureleed voorkomt’

Een loopevenement, zoals de 20 kilometer door Brussel dit weekend, is voor veel lopers de kers op de taart. Een bekroning voor de trainingen, die ze nu eens op karakter, maar vaker op plezier hebben afgewerkt. Want als het goed gaat, is lopen leuk, heilzaam en ga je niet in het rood. Maar wat is dat eigenlijk, goed lopen? Wat moet je weten? En welke adviezen mag je gewoon naast je neerleggen?