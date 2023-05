‘Moet de beer dood?’ verhit de Italiaanse gemoederen

Morgen beslist een Italiaanse rechtbank over het lot van JJ4, een beer. De bruine beer heeft een jogger gedood in het dorpje Caldes. Het debat over haar lot verhit de gemoederen want de berin is net als enkele andere beren door de mens uitgezet in de Noord-Italiaanse Alpen. Maar nu beschouwen sommige Italianen het sympathieke berenproject als een echte natuurramp.