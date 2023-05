Loont het om je boodschappen te doen over de grens?

Veel Belgen bezoeken buitenlandse supermarkten om geld te besparen. Zolang de voedselprijzen hoog zijn, is het verleidelijk om in onze buurlanden op zoek te gaan naar lagere prijzen. Maar vind je die daar ook?

In een land waar 50 procent van het oppervlak op nog geen 50 kilometer van de landsgrens ligt, is het niet verwonderlijk dat mensen kijken of het aan de andere kant van die grens beter of goedkoper is. Volgens de federatie van de Belgische voedingsindustrie spendeerden Belgen vorig jaar zo’n 543 miljoen euro in buitenlandse supermarkten. Grensshoppen was altijd al populair, maar nu de inflatie (of graaiflatie) de voedselprijzen omhoogduwt, is bij de buren winkelen nog verleidelijker. De vraag is alleen of de prijzen daar echt lager zijn.

Een vergelijkend onderzoek van Gondola Academy en Daltix levert geen eenzijdig beeld op. ‘Om de prijzen goed te vergelijken, keken we naar identieke producten, waarbij de barcode dus dezelfde is in beide winkels’, verklaart Bob van der Vleuten van Daltix. ‘Dat betekent wel dat de analyse vooral gestoeld is op A-merken.’ Promoties en huismerken vielen buiten de boot. De onderzoekers vergeleken de prijzen van in totaal 2.605 producten tussen Colruyt en de grootste spelers in Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Vooral opmerkelijk is dat de Franse supermarktketen E. Leclerc over de hele lijn goedkoper is dan Colruyt. Afhankelijk van de categorie ligt het prijsverschil tussen de -21,41 procent (wijn) en -44,36 procent (droge voeding). Sommige resultaten werden niet opgenomen, omdat de steekproef binnen die categorieën – bijvoorbeeld bij babyvoeding – te klein was om conclusies te trekken.

Waar E. Leclerc in alle categorieën goedkoper is, zijn de prijzen van Albert Heijn in Nederland voor de meeste zaken beduidend hoger dan die van Colruyt. Daarbij moet wel gezegd worden dat Albert Heijn, in tegenstelling tot Colruyt, géén discountsupermarkt is. Ook zijn volgens de studie lichaamsverzorgingsproducten tot 43,45 procent duurder bij Albert Heijn, maar die categorie is bij onze noorderburen voortdurend onderhevig aan promoties – en die werden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Voor dranken en verse bereidingen is het overigens wél de moeite om Colruyt in te wisselen voor Albert Heijn: dranken zouden er gemiddeld 5 procent goedkoper zijn, verse bereidingen zelfs 12 procent.

En hoe zit het met Duitsland? Traditioneel trekken veel Belgen naar daar vanwege de lage drankprijzen. De prijsvergelijking met marktleider Rewe toont dat dit niet zonder reden is: dranken zijn er tot wel 13,56 procent goedkoper. Behalve voor wijn, dan is Colruyt bijna 5 procent goedkoper. Duitsland is vooral een slimme keuze als je producten voor huisdieren nodig hebt, droge voeding of lichaamsverzorging. België presteert beter op het vlak van non-food, conserven en wijn.

Geen makkelijke compromissen

Door de beperkte keuze tussen marktleiders kun je geen harde conclusies trekken over in welk land je het goedkoopst winkelt, maar de studie geeft wel een indicatie. ‘Vooral in de vergelijking met Nederland zal het feit dat de promoties niet meegeteld werden een vertekend beeld geven’, zegt Martijn Martens van Gondola Academy. ‘Maar voor de oprechtheid moesten we de reguliere prijzen vergelijken. Uiteindelijk is het natuurlijk een momentopname.’

Martens denkt wel dat we er het best rekening mee houden dat veel Belgen bij de buren blijven shoppen. ‘Beleidsmakers moeten niet alleen werken aan de concurrentiepositie van retailers binnen België, maar ook aan die van de buurlanden. Consumptie wordt te weinig in rekening gebracht wanneer beslissingen worden gemaakt over de suikertaks, alcoholaccijnzen, statiegeld, etc. Idealiter wordt het consumptiebeleid gelijkgetrokken op Europees niveau’, vindt Martens. ‘Maar daarvoor is unanimiteit nodig en bij iets wat zo sterk gebonden is aan lokale cultuur als consumptie, zit dat er niet snel in.’

