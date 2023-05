De regering-De Croo is het niet eens over hoe dwingend de banken aangespoord of verplicht moeten worden om hun spaarrente te verhogen. Open VLD en CD&V hopen dat dreigementen volstaan, terwijl Groen en Vooruit met wettelijke initiatieven de forcing willen voeren.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stak vorige week met een brief aan de Belgische banken het vuur aan de lont. Hij wees de banken daarin op de wrevel in de maatschappij over de lage ...