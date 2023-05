Voor het eerst in lange tijd is in West-Vlaanderen een wolf gespot. Dat meldt Welkom Wolf. Hij is waarschijnlijk afkomstig uit Frankrijk.

Welkom Wolf kreeg verschillende meldingen van waarnemingen in de buurt van Poperinge. Het is de eerste keer in meer dan 200 jaar dat een wolf tot in West-Vlaanderen komt.

Volgens de Krant van West-Vlaanderen spotte jager Emile Mourisse (25) het dier in het natuurdomein Onze Jacht in Krombeke bij Poperinge. Hij was er op zoek naar reebokken, maar vond een wolf. ‘Ik nam mijn verrekijker en zag hoe het dier rustig dichterbij kwam. Hij was niet schuw. Het was heel indrukwekkend om mee te maken’, zegt hij.

De jager nam ook enkele foto’s en video’s. Op basis daarvan kon Joachim Mergaey van het Instituut Natuur- en Bosonderzoek bevestigen dat het wel degelijk om een wolf gaat.

Leefgebied

Ook Jan Loos van Welkom Wolf bevestigt dat het om een wolf gaat. ‘We kregen beelden binnen van verschillende waarnemers op ons meldpunt. Het gaat om een jong dier dat door Europa zwerft op zoek naar een nieuw, geschikt gebied.’

Vermoedelijk komt het dier uit Frankrijk. ‘Het is onwaarschijnlijk dat de wolf door heel Vlaanderen is getrokken zonder enige melding. Hoogstwaarschijnlijk komt het dier dus uit Frankrijk.’

Dat het dier in West-Vlaanderen een nieuwe thuis heeft gevonden, is volgens Loos ondenkbaar. ‘Dit is geen geschikt gebied voor een wolf. Zij hebben een enorme behoefte aan ruimte en bosrijk gebied en dat is er in West-Vlaanderen niet.’ Vermoedelijk zal de wolf hoogstens enkele weken blijven hangen en dan verder rondtrekken. ‘Hij jaagt hier misschien wel wat op reeën en hazen, maar de wolf lacht met de groene longen in die regio. Zelfs het Zoniënwoud is niet groot genoeg voor zo’n dier.’

Ongerust inwoners

Stephan Mourisse, de vader van de jager en de burgemeester van de Poperingse buurgemeente Vleteren, zegt dat hij al verontruste inwoners aan de lijn kreeg. ‘Meer dan begrijpelijk. Wat komt die wolf hier in godsnaam doen? Bij het bekijken van de beelden, moet ik toch vaststellen dat het precies wel om een heel tam dier gaat. Zelfs niet schuw van mensen die van heel korte afstand passeerden met de fiets of te voet. Ik stel daar toch wat vraagtekens bij.’

Volgens Loos is dat normaal gedrag. ‘Wolven houden normaal dertig meter afstand van mensen. Ze komen in het Europa van vandaag voortdurend in contact met mensen. Het verhaal van Roodkapje boezemt misschien nog angst in, maar wees gerust: ze vormen geen gevaar.’

Lees ook