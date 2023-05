Beyoncé en Jay-Z kopen duurste huis van Californië

Beyoncé heeft het druk met een Europese tournee, maar wanneer ze terug naar de VS gaat, komt ze thuis in een nieuwe woonst.

Queen B en haar man Jay-Z hebben volgens TMZ 185 miljoen euro neergeteld voor een huis in het Californische Malibu. Daarmee tekent het koppel voor de duurste woning ooit in de staat.

Het optrekje heeft een bewoonbare oppervlakte van ruim 3.700 vierkante meter, staat op ruim 3 hectare en is gebouwd door kunstverzamelaar William Bell. De Japanse architect Tadao Ando bedacht het ontwerp.

De volledig betonnen constructie heeft grote open ruimtes, verbonden met betonnen gangen en kamerhoge glazen wanden. Vanuit de tuin heeft het koppel zicht over de Stille Oceaan. Willen ze een duik nemen, dan kan dat in hun groot binnen- en buitenzwembad. Of in zee. Het immense domein is volledig afgesloten en beveiligd. Er is ook een helikopterlandingsplaats.

Foto: papgalore / backgrid

Opvallend: het sterrenkoppel had geen lening nodig en haalde het bedrag cash van de rekening. Met een geschat vermogen van 460 miljoen euro voor haar en 2,3 miljard euro voor hem mag dat allicht geen probleem vormen.

