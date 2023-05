De Brusselaar neemt minder de auto en gaat vaker met de fiets of te voet. Dat blijkt uit een studie van Brussel Mobiliteit over mobiliteitsgewoonten in de stad.

De inwoners van Brussel maken dagelijks 3,3 miljoen verplaatsingen, goed voor 25 miljoen afgelegde kilometers. De studie vergelijkt de verplaatsingen van de Brusselaar met die van tien jaar geleden. Uit de resultaten blijkt dat stappen de meest gebruikte vervoerswijze is geworden, met een aandeel van 36 procent – tegenover 32 procent in 2010.

Het aandeel van de auto is dan weer gedaald van 38 procent in 2010 naar 27 procent vandaag. De fiets wint aan populariteit en gaat van 3 procent naar 9 procent. Verder gebeurt 22 procent van de verplaatsingen met de bus, tram of metro en 2 procent met de trein.

De meest voorkomende reden om zich te verplaatsen is ‘naar huis gaan’ – 38,8 procent – gevolgd door ‘winkelen’ – 15,2 procent. Werk- en beroepsverplaatsingen zijn slechts goed voor 10,5 procent, wat minder is dan tien jaar geleden toen dat aandeel nog op 14 procent lag. Die daling valt wellicht te verklaren door telewerk dat sterk is toegenomen sinds de covidcrisis.

Niet eens helft van huishoudens bezit auto

De gemiddelde verplaatsing binnen het Brusselse Gewest is slechts 3,3 kilometer en 45 procent van de verplaatsingen van de Brusselaars is minder dan of gelijk aan 2 kilometer. Het is voor die korte verplaatsingen dat stappen het meest gebruikte vervoermiddel is. ‘Aangezien veel verplaatsingen binnen Brussel korte afstanden zijn, is er nog een groot potentieel voor stappen, fietsen en openbaar vervoer. Ik ben hier heel blij mee’ zegt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen).

Opvallend is dat slechts 46 procent van de Brusselse huishoudens een auto bezit, wat weinig is in vergelijking met de rest van het land. Daarnaast bezit 47 procent van de Brusselse huishoudens minstens één fiets en 11 procent ten minste één elektrische fiets. Bijna 5 procent van de Brusselse huishoudens bezit een elektrische step en 8 procent is ingeschreven op een deelstepsysteem.

De studie over de verplaatsingsgewoontes van de Brusselaars werd uitgevoerd door Brussel Mobiliteit over een periode van één jaar, tussen het najaar van 2021 en het najaar van 2022. Dat gebeurde in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Gewest, dat ook de burgers van Vlaanderen bevroeg.

