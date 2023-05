Londen – Logan Place

Het huis van Freddie Mercury in Londen was lang een bedevaartsoord. Komt daar binnenkort een eind aan?

Freddie Mercury (1946-1991) zei ooit: ‘I don’t have that many people to turn to. And the only one, if we’re talking about it, is Mary.’ De negentienjarige Mary Austin had een date gehad met Queen-gitarist Brian May toen ze Mercury voor het eerst ontmoette in 1970. Ze gingen ­samenwonen en bleven hecht, ook ­nadat hij haar had verteld dat hij homo was. Ze zorgde voor hem toen hij zwakker werd als gevolg van een aan aids ­gerelateerde ziekte. Na Mercury’s overlijden bleek dat ze een groot deel van zijn bezittingen had geërfd.

Mercury kocht de 19de-eeuwse Garden Lodge Mansion in 1985. Het huis met ommuurde tuin in Kensington is volledig gebleven zoals Mercury het achterliet, compleet met het antieke meubilair en de weelderige stoffen waar hij zo van hield, de prenten van Matisse en Chagall in de eetkamer en een portret van Picasso in de keuken boven de ­ontbijttafel.

De nu 72-jarige Austin, die na ­Mercury’s dood met haar familie in het huis is blijven wonen, heeft onlangs ­beslist om de inboedel te verkopen. Op een paar geschenken en wat intieme ­foto’s na wil ze van alles af. Ook van de podiumkostuums, inclusief de catsuits en de kroon met nepbont en bijpassende mantel die Mercury droeg in de jaren 80tijdens de laatste tournee met Queen. Alle 1.500 items, tot en met zijn kleine zilveren snorrenkam, zullen deze zomer bij Sotheby’s in Londen te zien zijn. Verwacht wordt dat de veiling zo’n 6 miljoen pond zal opbrengen.

Of op termijn ook het huis wordt verkocht, houdt Austin in het midden. Al zijn er duidelijk tekenen dat ze ook de plek wil zuiveren. Tot januari 2019 was de stille achterstraat een bedevaartsoord waar fans graffiti, bloemen en berichten achterlieten. Sindsdien is alles verwijderd. De hoge muur is ­behandeld met een antigraffiticoating, er hangen beveiligingscamera’s en aan de met plexiglas afgesloten deur zegt een bordje botweg: Graffiti is a crime.

