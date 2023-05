Brussels burgemeester Close maakt voor festivals uitzondering op normen buurtlawaai

Burgemeester Philippe Close (PS) maakt een uitzondering op de norm van buurtlawaai voor het Core Festival en Couleur Café. Hij maakt daarbij gebruik van de wettelijke mogelijkheid om uitzonderingen te maken op de wetgeving van het Brussels gewest. Buurtbewoners zijn daar niet over te spreken.

Burgemeester Philippe Close (PS) heeft maandagavond bevestigd dat zowel Core Festival als Couleur Café zich niet hoeft te schikken naar de geluidsnormen voor buurtlawaai. Dit weekend worden er in het Ossegempark al 30.000 festivalgangers verwacht voor de tweede editie van Core en later zullen ook Couleur Café en Brosella Festival er plaatsvinden. De festivals zijn veel buurtbewoners een doorn in het oog. Naast de schade aan de grasperken en de natuur is het vooral de geluidsoverlast die hun dwars zit.

Sarah Vandecruys, kabinetschef van burgemeester, verduidelijkt wel dat het alleen om de norm voor buurtlawaai gaat en om niet de algemene geluidsnormen. ‘Dat zijn twee verschillende wetgevingen: je hebt de wettelijke geluidsnormen en de normen voor buurtlawaai.’ De festivals moeten dus voldoen aan de voorwaarden voor geluid bij evenementen in openlucht, maar voor de normen in de strijd tegen buurtlawaai kan er wettelijk gezien een uitzondering gemaakt worden. ‘Wij maken een uitzondering voor deze festivals en doen hier niets onwettigs mee’, zei Close zelf tijdens de gemeenteraad op maandagavond.

Ook voor het milieu is het volgens gemeenteraadslid Bianca Debaets (CD&V) ‘belangrijk om een evenwicht te vinden’. ‘De rust van de buurtbewoners moet gegarandeerd worden.’ Gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre (N-VA) wil daarom een compensatiesysteem invoeren voor de buurtbewoners, zoals gratis festivaltickets of drankbonnetjes voor op het festival.