Russen beginnen ‘antiterreuroperatie’ in Belgorod

De Russische gouverneur zegt dat Oekraïense ‘saboteurs’ de grens overstaken en grijpt die kans aan om ‘speciale maatregelen te nemen’. Oekraïne zegt dat het Russische dissidenten zijn.

Terwijl het Oekraïense leger Bachmoet nog niet op­gegeven heeft, verschoof de Russische aandacht maandag naar Belgorod, de grote stad aan de grens met Oekraïne en een logistiek centrum. Er is een ‘antiterreuroperatie’ begonnen in de Russische oblast Belgorod, meldt gouverneur Vjatsjeslav Gladkov via Telegram. ‘Om de veiligheid van onze inwoners te verzekeren’, schrijft hij. Er komen ‘speciale maatregelen’ en ‘tijdelijke restricties’. Het gaat onder meer om strenge identiteitscontroles, het afluisteren van telefoongesprekken en grenscontroles. Deze ‘antiterreuroperatie’ is nog steeds bezig.

Volgens de Russische gouverneur van de regio waren het Oekraïense saboteurs. Op sociale media circuleerden beelden van mili­aire voertuigen die een ­Russische grenspost overstaken, maar de authenticiteit daarvan moet nog bevestigd worden. Er vlogen ook helikopters over. Sommige kanalen zeggen dat de lokale hoofdkwartieren van de FSB veiligheidsdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken doelwitten waren. Rusland sprak van een tiental gewonden. Kiev ontkende meteen dat dit het werk was van Oekraïense soldaten en wijst naar dissidente Russische groeperingen.

Russische dissidenten

De voorbije maanden ontploften er geregeld munitie- en brandstofdepots in de stad. Daar werd toen ook de hand van Kiev in gezien, maar Oekraïense soldaten hebben nog nooit de grens overgestoken. De verantwoordelijkheid voor de actie werd opgeëist door het ­Legioen ­Vrijheid van Rusland, een Russische partizanengroep. Samen met een andere pro-Oekraïense vrijwilligersgroep claimden ze de bevrijding van de grenspost ­Kozinka en stelden ze dat ze zouden oprukken. Ook nu claimen ze de verantwoordelijkheid met een video. ‘We zijn Russen, net als jullie. We zijn mensen zoals jullie. We willen dat onze kinderen opgroeien in vrede’, zegt een van de gewapende vechters in beeld. ‘Het is tijd om een einde te maken aan het dictatorschap van het Kremlin.’

Het Kremlin noemt de actie een afleiding. ‘We begrijpen perfect wat het doel is: de aandacht afleiden van Bachmoet en het politieke effect van het verlies van Bachmoet minimaliseren voor Oekraïne’, zei Dimitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin.

