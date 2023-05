Demir wil andere focus in klimaatbeleid: ‘Niet enkel zaak van uitstoot verminderen’

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil de klemtoon in het klimaatbeleid leggen op het beschermen van burgers tegen gevolgen van de klimaatopwarming.

Demir verwijst naar de uitspraken van de Franse president Emmanuel Macron eerder deze maand. Hij deed toen een oproep tot een soort ‘pauze’ in de Europese klimaatregelgeving. Demir, die al langer kritisch is over de Europese klimaatdoelstellingen en de ‘regelzieke’ Europese Commissie, ziet daarin haar gelijk bewezen. ‘De voorbije drie jaar heb ik erg veel in de woestijn geroepen. Iedereen deed onze standpunten rond klimaat af als wereldvreemd, maar je ziet nu wel velen hun bocht maken’, zegt de N-VA-minister.

Macron heeft nochtans bestaande EU-regelgeving, het Fit for 55-pakket, niet in vraag gesteld. Demir doet dat wel. Volgens Demir loopt Europa met de Green Deal ‘mijlenver voor op de Verenigde Staten, China, India en andere landen’, maar heeft dat ook een grote kostprijs.

‘We weten dat China (27 procent) en de Verenigde Staten (13 procent) samen 40 procent van de wereldwijde CO 2 -uitstoot veroorzaken en de EU slechts 8 procent. Dit wil zeggen dat als die grote uitstoters niets doen, wij toch met de gebakken peren zitten’, zegt Demir in De Morgen.

Het klopt wel niet dat andere economische blokken niets aan hun CO 2 -uitstoot willen doen. De VS gaan voor een halvering van hun uitstoot tegen 2030. China wil de piek van zijn uitstoot in 2030 bereiken en klimaatneutraal zijn tegen 2060.

Als het van Demir afhangt, moet Europa het geweer toch van schouder veranderen. De focus moet minder eenzijdig liggen op de CO 2 -reductiedoelstellingen en zou beter verschuiven naar ‘het aanpassen aan de gevolgen van klimaatopwarming’ of klimaatadaptatie. ‘Goed klimaatbeleid is niet enkel een zaak van CO 2 -uitstoot verminderen, maar bovenal van klimaatadaptatie en onze mensen beschermen tegen de gevolgen die we hoe dan ook zullen ervaren.’

Die klimaatadaptatie kost uiteraard ook handenvol geld, terwijl aan de bestrijding van klimaatopwarming ook economische opportuniteiten zijn verbonden. China is bijvoorbeeld vandaag al veruit de marktleider op het vlak van batterijtechnologie.

‘Meer adaptatie wil ook zeggen: nog meer kosten’, reageert CD&V-Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) op Twitter. ‘Ons gehakketak kost ons geld en tijd, terwijl anderen goed begrepen hebben dat klimaatpolitiek naast ecologische ook economische winst oplevert. Dat is de naïviteit die we moeten bekampen.’

