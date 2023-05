Ierse acteur Ray Stevenson bekend van ‘Thor’ en ‘Rome’ onverwacht overleden

De acteur die de centurio Titus Pullo speelt in de successerie Rome is vrij onverwacht overleden tijdens opnames in Italië. Hij werd 58.

Historische rollen kreeg Ray Stevenson bij de vleet. De acteur die op 58-jarige leeftijd overleed, speelde onder meer in de films King Arthur en Thor. Daarnaast was de Ier in verschillende televisieseries te zien, waaronder Vikings en Rome. In die laatste serie speelde hij de stoere soldaat Titus Pullo. Het betekende een keerpunt in zijn carrière.

Stevenson overleed afgelopen zondag. Hij verbleef in Italië voor de opnames van de film Cassino in Ischia. Details over zijn dood zijn nog niet bekend.

De acteur werd in 1964 geboren in het Noord-Ierse Lisburn. Hij kreeg les op de Bristol Old Vic Theatre School in de Engelse stad Bristol en maakte na jaren in televisieseries te hebben gespeeld zijn filmdebuut in The theory of flight (1998).

Stevenson zal nog te zien zijn in de komende Star wars-spinoff Ahsoka, bevestigt een woordvoerder van de Ierse acteur aan Fox News.