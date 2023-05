Eerst grijs, later opklaringen

Dinsdag begint grijs met lage wolken. Aan zee ontstaan er snel brede opklaringen, die zich in de loop van de voormiddag uitbreiden richting binnenland. Er verschijnen bij momenten ook hoge wolkensluiers. De maxima schommelen tussen 13 en 15 graden in de Ardennen en tussen 16 en 18 graden in Laag­- en Midden­-België, zo meldt het KMI.

Dinsdagavond hangen er eerst nog enkele wolkenvelden. ‘s Nachts wordt het helder tot lichtbewolkt met minima van 1 tot 4 graden in de Ardennen, 4 tot 6 graden in het centrum en rond 10 graden aan zee.

Woensdag wordt het eerst zonnig. In de loop van de dag ontstaan er vrij veel stapelwolken, maar het blijft vrijwel overal droog. In de kuststreek is het de hele dag overwegend zonnig. De maxima schommelen van 12 tot 17 graden.

Donderdag zijn er eerst opklaringen en in de loop van de dag opnieuw vrij veel wolken, waaruit hier en daar wat gedruppel kan vallen. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden.

Vrijdag zijn de opklaringen vaak breed, maar vooral naar het noorden en het noordwesten toe kunnen er soms ook lage wolkenvelden voorkomen. De temperaturen veranderen nauwelijks met nog steeds maxima tussen 14 en 19 graden.