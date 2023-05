Wiskundeleraars komen met eigen leerplan en schrijfster eist hogere schadevergoeding na uitspraken Trump op CNN

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Wiskundeleraars pakken uit met eigen, ambitieuzer leerplan

Vier prominente leerkrachten wiskunde hebben een eigen leerplan ontwikkeld. Wat sterke leerlingen nu moeten kennen, mist volgens hen ambitie. ‘Leraars voelen dat het verhaal niet klopt.’ Lees meer

2. Schrijfster eist hogere schadevergoeding na uitspraken Trump op CNN

Schrijfster E. Jean Carroll heeft de rechter gevraagd haar een hogere schadevergoeding toe te kennen, nadat Donald Trump opnieuw smadelijke uitspraken over haar deed op CNN. Op 9 mei werd Trump veroordeeld tot een schadevergoeding van vijf miljoen dollar (4,6 miljoen euro) aan Carroll wegens seksueel misbruik en smaad. De oud-president noemde Carroll een dag later in een live debat op CNN ‘gek’ en haar beschuldigingen omschreef hij als ‘een nepverhaal’. Lees meer