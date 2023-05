Josh Freese nieuwe drummer van Foo Fighters

De Amerikaanse rockband Foo Fighters heeft in Josh Freese zijn nieuwe drummer gevonden. Dat heeft de band zondag aangekondigd in een livestream.

Freese (50) is een veteraan in de rockwereld: op zijn cv staan meer dan 300 albums waar hij als drummer en/of songwriter aan heeft bijgedragen en hij was eerder bandlid van Nine Inch Nails, Guns N’ Roses en A Perfect Circle. Hij tourde onder meer met Sting en The Offspring. Naast Foo Fighters is hij ook nog lid van Devo en The Vandals.

De drumkruk van Foo Fighters was leeg na het overlijden van Taylor Hawkins, die in maart 2022 op 50-jarige leeftijd dood werd aangetroffen in een hotelkamer in Colombiaanse hoofdstad Bogota. De band zou daar optreden op een festival.

De keuze voor Freese is voor fans van Foo Fighters geen grote verrassing. Tijdens de twee herdenkingsconcerten voor Hawkins die in september in Londen en Los Angeles werden gehouden drumde hij ook al mee.

Foo Fighters brengen op 2 juni hun nieuwe plaat But here we are uit. Hun wereldtournee begint op 24 mei in de VS.

