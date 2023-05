Wachten op een kind

1 Waarom wachten

Canvas 21.20-22.00 uur

Muzikante Charlotte Adigéry groeide op in een gezin waarin de vader uit beeld bleef en haar moeder de opvoeding voor haar rekening nam. Wat dat met een kind doet, vertelt de zangeres in deze slotaflevering van Waarom wachten.

2 Everyone but us

NPO 3 22.25-23.15 uur

Goede raad voor iedereen die ongevraagd advies geeft aan koppels die zwanger willen worden: stop ermee, nu! Dat is ook wat blijkt uit Everyone but us, een Zweedse tragikomische reeks over de gefnuikte kinderwens van het jonge koppel Hilma en Ola.

3 Liefde voor muziek

VTM 20.35-21.55 uur

Tijdens de opnames waren ze nog een duo, maar voor de reünieaflevering van Liefde voor muziek komt Jente Pironet langs zonder Sarah Pepels, die intussen uit Portland is gestapt.

4 Victim/suspect

Op Netflix

Vrouwen die een klacht voor verkrachting indienen, worden er maar al te vaak van beschuldigd een valse aangifte te doen. ­Deze Netflixdocumentaire legt een mank systeem bloot. Unbelievable maar dan in het echt, dus. Die geweldige fictiereeks over een verkrachtingsslachtoffer dat niet geloofd wordt, staat nog altijd op Netflix – u moest al aan het bingen zijn.