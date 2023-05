Josh Freese nieuwe drummer van Foo Fighters

De Amerikaanse rockband Foo Fighters heeft in Josh Freese zijn nieuwe drummer gevonden. Freese (50) is een veteraan: op zijn cv staan meer dan 300 albums waaraan hij als drummer en/of songwriter heeft bijgedragen en hij was lid van ­Nine Inch ­Nails, Guns N’ Roses en A Perfect ­Circle. Hij toerde onder meer met Sting en The Offspring. De drumkruk van Foo Fighters was leeg na het overlijden van Taylor Hawkins, die in maart 2022 op 50-jarige leeftijd dood werd aangetroffen in een hotelkamer in Bogota. Tijdens de twee herdenkingsconcerten voor Hawkins in september drumde Freese ook al mee.