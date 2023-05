Burgerparticipatie bloeit als nooit tevoren. Er is zelfs sprake van een wildgroei, blijkt uit een onderzoek van de VUB-ULB. Prof Dave Sinardet: ‘Nu heerst er heel wat spraakverwarring. Er is een beter wettelijk kader nodig.’

De federale dotatie aan de politieke partijen moet niet per se lager, ze moet wel beter worden gecontroleerd. Dat was de centrale bevinding van het burgerpanel ‘We need to talk’, na overleg tussen zestig ...