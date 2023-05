De dood van Adil Charrot, die stierf tijdens een politie­achtervolging, zet drie jaar na zijn overlijden de Brusselse politiezone Zuid nog steeds onder druk. Is er sprake van structureel racisme? ‘We willen acties, geen woorden.’

‘En alle doden dan! Is hij gek geworden of zo?’ Korpschef Jurgen De Landsheer komt met zijn stem amper boven het gefrustreerde publiek uit. ‘Er is geen sprake van structureel racisme binnen onze politiezone ...