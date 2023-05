Geld voor sociale woningen alweer niet uitgegeven

Na drie maanden is nog maar 8 procent van het budget voor de renovatie en bouw van sociale woningen besteed. Tegen dit tempo gaat opnieuw meer dan een miljard euro verloren voor de sector.

Elk jaar trekt de Vlaamse ­regering aanzienlijke bedragen uit voor de bouw en renovatie van sociale woningen, maar telkens raakt het geld niet uitge­geven. Nochtans staan 180.000 mensen op een wachtlijst.

Minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) gaf een deel van het geld daarom al eens aan privéontwikkelaars om er onder meer sociale huurwoningen mee te bouwen. Hij verwachtte begin dit jaar beterschap, nu de fusieoperatie van de sociale huisvestingsmaatschappijen vordert. Net die operatie is de oorzaak van de achterstand. Huisvestingsmaatschappijen wachten met investeren tot de mist is opgeklaard.

Van beterschap is dus voorlopig niet veel te merken. Van het budget van 1.846 miljoen euro dat dit jaar beschikbaar was, is na drie maanden slechts 153 miljoen uitgegeven, goed voor 8,3 procent. Tegen dit tempo raakt ook dit jaar 1,2 miljard euro niet uitgegeven.

‘Minister Diependaele zit ook dit jaar weer op een zak van een miljard euro die hij niet inzet’, zegt Vlaams Parlementslid Maxim Veys (Vooruit). ‘Het is hoog tijd voor actie.’ Hij pleit ervoor om sociale huisvestingsmaatschappijen met het geld slecht geïsoleerde woningen te laten opkopen en renoveren.

‘Die woningen worden door de renovatieplicht die de Vlaamse regering heeft ingevoerd, voor particulieren minder interessant om te kopen. Wie een woning koopt, moet ze binnen de vijf jaar renoveren naar minstens energielabel D. Dat leidt tot een dalende vraag naar woningen met een slechte energieprestatie en verkleint het betaalbaar woningaanbod’, zegt Veys. ‘Dat is een kans voor de overheid om ze op te kopen en klaar voor verhuur te maken.’

Daar is ook extra personeel (zoals architecten en ingenieurs) voor nodig. En ook meer technisch en administratief personeel, aangezien de aankoop van individuele gebouwen – in plaats van de bouw van grote projecten – minder efficiënt is. Veys vraagt om daarvoor in te staan. ‘Dan kunnen we eindelijk stappen vooruitzetten in de richting van een meer duurzame en betaalbare woonmarkt.’

