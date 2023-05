Ventilus botst op negatieve adviezen van gemeentebesturen

Verschillende gemeenten langs het Ventilus-tracé blijven ijveren voor een ondergrondse oplossing. Ze weigeren de plannen daarom groen licht te geven.

Dat er na veel trekken en sleuren een politiek akkoord over Ventilus uit de bus kwam in de Vlaamse regering, wil nog niet zeggen dat plotsklaps alle gemeenten hun protest laten varen en het hoogspanningsproject omarmen. Dat bleek maandag op een plenaire vergadering met de Vlaamse overheid, de betrokken burgemeesters en andere betrokken organisaties en diensten zoals het Agentschap Natuur en Bos, De Lijn en Elia. Oostkamp, Zedelgem, Ardooie, Izegem, Harelbeke en Waregem gaven een negatief advies voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Avelgem en Zwevegem zetten het licht wel op groen.

Het overleg was een stap in de procedure rond de omstreden hoogspanningslijn. Eind maart legde de Vlaamse regering het voorkeurstracé vast. In Zedelgem, Torhout en Izegem zou de lijn in totaal een tiental kilometer onder de grond verdwijnen, maar het grootste deel blijft bovengronds.

Onvoldoende

In haar advies zegt de stad Izegem dat dit onvoldoende is. Het stadsbestuur had veel contact met ondernemers en burgerbewegingen en zegt dat die ‘er alles aan zullen doen om Ventilus bovengronds op wisselstroom (zo lang mogelijk) tegen te houden en dat zij daarvoor elke procedurele en juridische stap maximaal zullen benutten’. Dat dreigt volgens Izegem tot dusdanige vertraging te leiden dat ‘de technologie om Ventilus ondergronds te realiseren de lange procedure voor de uitvoering van het GRUP zal inhalen’. Het is een van de redenen om nu negatief te adviseren, luidt het voorts. Het is exact dezelfde redenering die eerder al bij betrokken burgemeesters te horen was.

Izegem is niet over de hele lijn negatief. Het juicht toe dat het tracé op zijn grondgebied deels onder de grond verdwijnt. Maar in één adem wordt daaraan toegevoegd dat het meer mag zijn. Omdat Izegem het dichtst bevolkt is, omdat daar de meeste bedrijven getroffen zijn en het al een hoogspanningsstation moet herbergen, vindt de stad dat ze recht heeft op een zo groot mogelijk ondergronds deel.

Volgens Bart Dochy (CD&V), Vlaams Parlementslid, burgemeester van Ledegem en spreekbuis van de burgemeesters, blijven de gemeenten bezorgd over de gezondheidseffecten door straling. Hij haalt ook de impact op het landschap en de onduidelijkheid over de compensaties die de Vlaamse regering heeft beloofd. ‘Hopelijk wordt er rekening gehouden met de geformuleerde opmerkingen en bezorgdheden’, zegt Dochy. Als alle adviezen binnen zijn, is het opnieuw aan de Vlaamse regering. Zij moet dan het ruimtelijk plan voorlopig vaststellen. Wellicht in het najaar volgt dan een openbaar onderzoek.