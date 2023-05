Politie start nieuwe zoektocht naar Madeleine McCann

De Portugese politie bevestigt dat het vanaf dinsdag opnieuw zal zoeken naar de vermiste Britse kleuter Madeleine McCann. De zoektocht komt er op verzoek van Duitse speurders.

16 jaar na de verdwijning van de driejarige Madeleine McCann gaat de Portugese politie opnieuw zoeken in de buurt van een waterreservoir in de regio Algarve. Op maandag berichtten verschillende Britse media over een zoektocht naar McCann, maar volgens de politie ging het om voorbereidende werken voor de zoektocht die op dinsdag start.

De Portugezen bevestigen ook dat de zoeking er komt op verzoek van Duitse speurders. Zij hielden in 2020 een verdachte aan in de zaak. Het gaat om de 45-jarige Duitser Christian Brueckner. Hij was op het moment van de feiten in Algrave. Brueckner zit vast in een Duitse cel voor een reeks andere misdrijven, waaronder voor seksueel misbruik.

De Duitsers beloven meer communicatie op dinsdag.

Lees ook