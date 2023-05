Provinciale domeinen Oost-Vlaanderen gaan zwarte lijst amokmakers delen

Wie het deze zomer in één Oost-Vlaams provinciaal domein verbrodt, mag ook in de andere niet meer binnen.

Elke zomer krijgen Vlaamse recreatiedomeinen te maken met jongeren die liever keet schoppen dan zwemmen. In Oost-Vlaanderen hebben ze daar schoon genoeg van. Het provinciebestuur gaat daarom met een zwarte lijst werken voor vier provinciale recreatiedomeinen. Dat meldt VTM Nieuws. Het gaat om De Ster in Sint-Niklaas, De Gavers in Geraardsbergen, domein Puyenbroeck in Wachtebeke en Nieuwdonk in Berlare.

Dat recreatiedomeinen amokmakers registreren en de toegang weigeren, is niet nieuw. Een rondzendbrief van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) bood nu al de mogelijkheid om een toegangsverbod uit te vaar­digen. Daar kon desnoods nog een plaatsverbod op volgen dat ook meteen in de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie terechtkomt. Ook in de Gentse Blaarmeersen wordt daarvan gebruikgemaakt. Vorige zomer legde burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) voor het eerste zo’n plaatsverbod op.

Nieuw is wel dat de vier provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen hun informatie zullen delen, legt gedeputeerde An Vervliet (N-VA) uit aan VTM. Wie in een van de vier over de schreef gaat, komt ook in de andere drie niet meer binnen. ‘Wij zouden heel graag onze informatie ook kunnen delen met domeinen buiten de provincie. We weten dat Vlaams-Brabant en ook de Blaarmeersen met dezelfde problemen kampen. Maar wettelijk mogen we dat niet, alleen binnen onze eigen entiteit, de provincie, mogen we die informatie uitwisselen.’

Juristen en jongerenorganisaties hebben bedenkingen bij dat systeem van zwarte lijsten. Zij vrezen onder meer dat de informatie te lang bijgehouden wordt en vinden de maatregel buitenproportioneel zwaar.