Triest leven, even trieste dood: zoon van Alain Delon en zangeres Nico overleden

In Parijs is het lichaam gevonden van Ari Boulogne, zoon van acteur Alain Delon en zangeres Nico. Er is sprake van verwaarlozing, helemaal in de lijn van zijn trieste leven.

Eigenlijk moeten we Ari Boulogne de ‘vermoedelijke’ zoon van Alain Delon noemen: de Franse acteur heeft altijd ontkend dat hij de vader was van de man die zich na een woelige kindertijd op twee continenten settelde als fotograaf. Zijn dode lichaam is in de nacht van vrijdag op zaterdag gevonden in zijn flat in Parijs, in staat van ontbinding. De politie heeft zijn partner gearresteerd op verdenking van schuldig verzuim: Boulogne zat in een rolstoel en zou langdurig alleen gelaten zijn.

Boulogne was het resultaat van een relatie die Delon tijdens de opnamen van de film Plein soleil had met de actrice Nico, die bekender zou worden als zangeres van The Velvet Underground. Delon, die toen officieel samen was met Romy Schneider, ontkende eerst de relatie met Nico, tot dat wegens een overdaad aan getuigen moeilijk werd.

Zijn vaderschap is hij altijd blijven ontkennen, al lijkt dat even onbetwistbaar als de relatie. Boulogne leek nog meer op Delon dan de zoons die de acteur wel heeft erkend. Delons moeder Edith heeft Boulogne opgevoed en uiteindelijk geadopteerd met haar tweede man Paul Boulogne, die de jongen ook zijn familienaam gaf. ‘Niemand zal mij ooit kunnen de zekerheid ontnemen dat Ari de zoon van mijn zoon is’, zei Edith daarover in de Duitse krant Stuttgarter Nachrichten.

In de entourage van The Rolling Stones - Nico leerde in 1964 Brian Jones kennen, en nam met hem een paar songs op - werd ook schamper gereageerd op Delons ontkenning. Marianne Faithfull, die stoïcijns over de zwaarste excessen van de sixties kan getuigen, verloor haar sang-froid toen een Franse journalist haar op een persconferentie in 2002 naar de acteur vroeg: ‘Delon is een zwijn’.

Ari en Nico in 1966. Foto: Bridgeman Images

In een interview dat ik twee jaar later met Faithfull had, was ze niet minder beschuldigend: ‘Het is een schande dat hij die jongen nooit heeft erkend. Het is onrechtvaardig wat hij over Nico vertelt - ze is in een depressie beland en zat in geldnood omdat hij haar in de steek liet.’

Ari Boulogne, in 1962 in Neuilly-sur-Seine geboren als Christian Aaron Päffgen - Nico’s echte naam was Christa Päffgen - had in elk geval een woelige jeugd. Hij reisde met zijn moeder mee tussen Parijs, Londen en New York, en op tournee. Nico’s moeder nam de zorg voor de jongen over toen haar dochter verslaafd raakte aan heroïne, maar kon dat niet volhouden omdat ze aan Parkinson leed. Edith Boulogne vloog naar New York om de jongen te halen die ze zou opvoeden tot hij meerderjarig werd. Nico overleed in 1988 aan een hersenbloeding.

Vanaf die tijd probeerde Boulogne erkend te worden door Delon. In 2001 werd een eerste aanvraag in Parijs verworpen. Een aanvraag voor een DNA-test werd in 2021 geweigerd: de rechtbank verklaarde zich niet bevoegd omdat Delon in Zwitserland woont. Een tweede proces daarover was nog hangende.

Anthony Delon, zoon van Alain en Nathalie Delon, postte op Instagram ‘Rust in vrede Ari. Wat een tragisch lot. Bedroefd. Mijn gedachten gaan uit naar zijn twee kinderen.’

