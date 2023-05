SpaceX stuurt vier burgers naar ISS

Op 21 mei lanceerde SpaceX vier burgers richting het International Space Station (ISS). De tweede volledig private astronautenmissie naar het ISS ooit, is meteen ook de eerste geleid door een vrouw en heeft de eerste Saudische vrouw in de ruimte aan boord.

Na een vlotte lancering van de Falcon 9, maken de vier crewleden op maandag 22 mei rond kwart na drie onze tijd connectie met het Internationale Ruimtestation. De Axiom-2 missie die door het Amerikaanse ruimtebedrijf Axiom georganiseerd wordt, zal daarmee pas de tweede volledig private trip naar het ISS zijn. De bemanningsleden zullen acht dagen in de ruimte verblijven en meer dan 20 wetenschappelijke experimenten uitvoeren.

Reclame voor Saudi-Arabië

Onder de passagiers bevinden zich twee Saudische burgers, wiens plekje betaald werd door Saudi-Arabië om reclame te maken voor het land. Onder hen ook Rayyanah Barnawi, die de eerste Saudische vrouw in de ruimte zal zijn. Barnawi is een biomedische onderzoeker met tien jaar ervaring in stamcel- en kankeronderzoek. Met de Amerikaanse Peggy Whitson als commandant, is het ook de eerste private vlucht geleid door een vrouw. Wat een plekje aan boord van de missie kostte is onbekend, maar voor leden van de vorige missie was een prijskaartje ongeveer 55 miljoen dollar.

Rayyanah Barnawi, Peggy Whitson, John Shoffner en Ali Alqarni Foto: afp

Whitson, die op dit moment de Amerikaanse astronaut is die het meeste dagen in de ruimte gespendeerd heeft, was er op voorhand ook gerust in. ‘We voelen ons klaar om te vertrekken’, zei ze op de persconferentie voor de vlucht. Axiom plant eveneens om de eerste module voor het ruimtestation in 2025 te lanceren. Deze zou vastgemaakt worden aan het ISS en het bedrijf helpen om meer mensen in de ruimte te krijgen. Op lange termijn willen ze ook zelf een ruimtestation bouwen.

Toekomst van de ruimte-economie

‘Deze missies zijn zeer belangrijk voor Nasa terwijl we proberen om de ruimte te openen voor een groter deel van de samenleving’, sprak Ken Bowersox van Nasa nog tijdens een persconferentie voor de vlucht op zondag. De samenwerking met het commerciële ruimtebedrijf Axiom past volgens het Amerikaanse ruimteagentschap perfect in het kader van de uitbreiding van de ruimte-economie. ‘We denken dat de economie in de lage baan rond de aarde zal uitbreiden en op een dag zal Nasa daar gewoon een deel van zijn.’ Op die manier hopen ze met behulp van diensten uit de privésector zelf te kunnen focussen op exploratie van de ruimte. Om dit te ondersteunen, veranderde Nasa in 2019 hun beleid dat het verbood aan private burgers om naar het ISS te gaan.

Axiom had al een samenwerking met Nasa. Het bedrijf zal voor de astronauten van het Artemis-programma de ruimtepakken bouwen die de astronauten op het maanoppervlak zullen dragen.