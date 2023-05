Nog een presidentskandidaat in de VS: Republikein Tim Scott start zijn campagne officieel

Tim Scott, de enige zwarte Republikein in de Amerikaanse Senaat, doet een gooi naar het presidentschap. Hij hoopt kiezers te verleiden met zijn persoonlijk verhaal en een ‘meer optimistische boodschap’ dan zijn uitdagers.

Het hing al enkele dagen in de lucht, maar nu is het officieel. Donald Trump heeft er een uitdager voor de Republikeinse presidentsnominatie bij: Tim Scott. ‘Een van de meest prominente zwarte Republikeinen’, omschrijft de krant The Washington Post. De 57-jarige senator wil een boodschap van ‘eenheid’ en ‘optimisme’ brengen. Een stijlbreuk met de twee koplopers in de Republikeinse presidentsrace: een wraakzuchtige Trump en Ron DeSantis, de gouverneur die zichzelf presenteert als kruisvaarder tegen ‘woke’.

De VS is een land van mogelijkheden, is de boodschap die Scott wil uitdragen. Hij ziet zichzelf als uithangbord van die American dream. Als zwarte zoon van een alleenstaande moeder schopte hij het tot senator. Zijn land is helemaal niet racistisch, zegt hij in een campagnevideo. ‘Het werkt averechts om discriminatie aan te pakken met andere vormen van discriminatie.’ Trump zou hij geen racist noemen, maar wel ‘raciaal ongevoelig’.

Maar de stijlbreuk met Trump en DeSantis lijkt slechts beperkt. Scott beukt net zo hard in tegen het beleid van zittend president Joe Biden. Die stuurt het land weg van ‘patriottisme en geloof’, aldus de diepreligieuze Scott. Over abortus en wapenbezit is hij dezelfde mening toebedeeld als zijn meer populaire collega-Republikeinen.

Lijkt onhaalbaar

Voorlopig scoort Scott niet goed in de peilingen. In veel ervan wordt zijn score zelfs niet opgevolgd. Volgens een peiling van het persagentschap Reuters ziet 1 procent van de kiesgerechtigde Republikeinen hem als de Republikeinse voorman voor de presidentsverkiezingen van 2024. Omdat het zo onhaalbaar lijkt, schatten politiek analisten zijn kandidatuur eerder in als een manier om zichzelf te profileren en sponsors te lokken.

Toch kan Scott nog verrassend uit de hoek komen. Hij is erg populair in zijn thuisstaat South Carolina. Die staat is strategisch voor wie de Republikeinse nominatie wil binnenhalen, omdat hij als een van de eerste aan de beurt komt bij de voorverkiezingen. Een opvallende demarche daar zou Scott vroeg in de campagne meer in de schijnwerpers kunnen plaatsen. Maar er schuilt een addertje onder het gras: ook Nikki Haley, de voormalige gouverneur van South Carolina, dingt mee naar de nominatie.

