Afgedankte glasramen op Facebook geschat op 150.000 tot 200.000 dollar

Paul Brown (56) is een antiquair uit Pennsylvania die wel een neus heeft voor een zaakje. ­Onlangs liet hij zijn oog vallen op twee glasraamrozetten van een kerk in Philadelphia. De kerk uit 1901 werd verbouwd tot het ­Emmanuel Christian Center.

De glasramen stonden op Facebook Marketplace. ‘Wil je ze eruit komen halen voor we ze er met de grijpkraan uitduwen?’, kreeg Brown te horen. De ramen vertoonden hier en daar barsten en zaten onder een flink pak stof. Maar Brown waagde het erop en had er 6.000 dollar voor over.

Brown liet de glasramen vervolgens schatten door de experten van een veilinghuis. Daar bleek dat ze rond 1905 besteld waren bij Tiffany Studios.

Het atelier werd in 1878 opgericht door Louis Comfort Tiffany, de man die bekend werd met zijn art-nouveaulampen. Hij leverde op grote schaal glasramen voor kerken over de hele Verenigde Staten.

Intussen zijn de glasramen in hun vroegere glorie hersteld. Ze worden aangeboden op een veiling. Daarbij zal Paul Brown wellicht een flinke winst maken: de waarde van elk van de rozetten wordt geschat tussen 150.000 en 250.000 dollar