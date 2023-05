Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Voltijds

‘Sinds mijn vrouw minister is, ben ik voltijds kunstschilder geworden’, zegt Claire Vanhoutte, de vrouw van vicepremier Petra De Sutter (Groen), in het Nieuwsblad. Vanhoutte is eigenlijk palliatief verpleegkundige, maar besliste om die baan on hold te zetten nadat De Sutter toetrad tot de regering. ‘Anders zagen we elkaar nooit meer. Het leven met iemand op dat niveau is echt niet eenvoudig. Als ze thuis is, wil ik dat ze tot rust kan komen. En samen dingen doen. Nu kan ik thuis werken’, aldus nog Vanhoutte, die naar eigen zeggen ‘30 uur per week’ bezig is met haar kunst. Binnenkort houdt ze in Gent haar eerste solo-expo.

Vanhoutte legt uit dat mensen een ondergeschikte rol spelen in haar surreële werk. ‘Mijn schilderijen zijn een deel van mezelf. Ze roepen vragen op, maar geven geen antwoorden.’ Nochtans is De Sutter haar ‘grootste fan’. Zelfs in die mate dat Vanhoutte een aantal schilderijen gedetacheerd heeft naar het kabinet. ‘Mijn werken volgen haar overal, tot in haar bureau.’

Voorbij

Er zijn er nog die graag hun job on hold zouden zetten. De Waalse lokale gekozenen bijvoorbeeld. Uit een enquête van de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW), de Waalse vereniging van steden en gemeenten, blijkt dat 22 procent van de ondervraagden, allemaal burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter, in 2024 niet meer opkomen. Nog eens 17 procent weet het nog niet of ze nog verder willen.

Een positivo zou daaruit kunnen afleiden dat 60 procent van de Waalse lokale élus er opnieuw voluit voor wil gaan, maar dat vloekt met de titel van het rapport dat uit de bevraging voortvloeide: ‘Le blues des élus’. Daarin staat dat ‘vier op de tien dus overwegen om de handdoek te gooien’.

Vooral de psycho-sociale last die bij het lokale mandaat komt kijken is er voor velen te veel aan. ‘Beledigingen, verbale en fysieke bedreigingen, fake news, cyberpesterijen, geweld...’, somt Maxime Daye (MR) de uitdagingen op waar gekozenen voor staan. Daye is voorzitter van de UVCW en burgemeester van ’s Gravenbrakel. ‘Vooral de burgemeesters zijn ontgoocheld over de samenwerking met andere beleidsniveaus. Er is een gebrek aan informatie, financiële steun, respect en autonomie.’ Daye spreekt van een alarmsignaal. ‘Als we onze lokale democratie willen behouden, zullen we de mouwen moeten opstropen en dringend de motivatie van lokale gekozenen opkrikken.’

Veroordeeld

Aan motivatie heeft het bij Dimitri Fourny nooit ontbroken. Toch is zijn politieke carrière al een tijdje voorbij. De gewezen CDH-politicus wilde in 2018 zo graag burgemeester van Neufchâteau blijven, dat hij net iets te gretig werd in het stemmen ronselen. Hij liet in het plaatselijke rusthuis volmachten sprokkelen om zo zijn overwinning veilig te stellen. Dat lukte, maar er kwam een onderzoek naar verkiezingsfraude, de verkiezingen werden overgedaan, en er kwam een rechtszaak. Daarin veroordelde de correctionele rechtbank van Bergen Fourny maandag tot twaalf maanden cel met uitstel en een geldboete van 16.000 euro. Hij mag ook tien jaar lang niet aan verkiezingen deelnemen. Fourny kondigde al aan in beroep te zullen gaan.