Dochter Marcel Broodthaers veilt persoonlijke collectie

Een Frans veilinghuis biedt de persoonlijke spullen aan die Marie-Puck Broodthaers van haar vader bewaarde. Het gaat om manuscripten, tekeningen en werken waarmee ze een bijzondere band had.

Voor hij uitgroeide tot een invloedrijk kunstenaar was Marcel Broodt­haers een man van twaalf stielen en dertien ongelukken. Hij was achtereenvolgens actief als verhuizer, docent, journalist, fotograaf en boekhandelaar, voor hij uiteindelijk voor de poëzie en de kunst koos.

Pense-bête (1964), waarin hij zijn onverkochte poëziebundels in gips afgoot en zo onleesbaar maakte, geldt als zijn eerste scheppingsdaad. Ze symboliseert de overgang van dichter naar kunstenaar. Broodthaers liet na zijn dood in 1976 weinig na, maar er bleven wel nog drie exemplaren van de geflopte bundel bewaard. Die worden nu bij Artcurial te koop aangeboden voor een geschatte prijs tussen 4.000 en 10.000 euro. Ook het ­manuscript van een nooit gepubliceerde bundel, Chronique de l’amour enchanté uit 1960, behoort tot de 260 loten van de veiling.

Een tekening in inkt en ‘magische kleuren’, getiteld Fig 1 + fig 2 = fig.1 fig.2 (10.000 à 12.000 euro), vermeldt voor het eerst een van de formules waarop de kunstenaar zijn plastisch oeuvre baseerde. Ook van de partij is Le drapeau noir. Tirage illimité (1968), dat verwijst naar de anarchistische studentenbewegingen van die tijd. De plastieken platen die Broodthaers tussen 1968 en 1972 produceerde, hebben de impact van publiciteit op visuele communicatie als onderwerp. Het Brusselse kunstencentrum Wiels selecteerde deze ‘industriële gedichten’ als thema voor een tentoonstelling in 2021. Le drapeau noir wordt geschat tussen 40.000 en 60.000 euro.

Marie-Puck Broodthaers (1958) was een tiener toen haar vader overleed. Ze onderging al vroeg een onderdompeling in het Brusselse kunstmilieu en zocht er later ook zelf haar weg in. Tussen 1996 en 2012 runde ze zelf een galerie in Brussel, eerst tegenover Bozar en daarna bij Flagey. Ze introduceerde Delphine Boël bij ons als kunstenares en toonde werk van onder meer James Lee Byars, Giorgio De Chirico, Marcel Duchamp, Francis Picabia en René Magritte. Ook van deze kunstenaars worden werken geveild.

Pas tien jaar geleden begon Broodthaers zich intensief met het werk van haar beroemde vader bezig te houden. Ze publiceerde ­onder meer een ‘prentenboek’ over zijn oeuvre, om aan te tonen dat hij niet louter een enigmatische speelvogel was, maar ook een magiër met beelden. ‘Voor zijn dood schonk hij mij nog al zijn boeken, met de opdracht er een resumé van te maken’, zei ze in een gesprek met deze krant.

De veiling van Artcurial in Parijs vindt plaats op 25 mei.

