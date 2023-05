Buizenproducent Aliaxis wil met hoger bod Finse concurrent alsnog binnenhalen

De Belgische beursgenoteerde buizenproducent en waterspecialist Aliaxis doet een nieuw bod op zijn Finse collega Uponor. In april deed het al een eerste bod en verwierf het daarbij op de beurs zo’n 20 procent van de aandelen. De raad van bestuur van Upinor verwierp toen het bod.

Aliaxis, dat net als Etex en Sibelco door de familie Emsens wordt gecontroleerd, laat zich door die ‘nee’ niet langer afschrikken en gaat door met een vijandig overnamebod. Eerder had het gezegd dat het daar voorlopig van afzag. Finse en internationale investeerders zouden volgens het bedrijf gevraagd hebben om toch met de overname door te gaan.

Verbeterd bod

Aliaxis verbeterde het bod door 25,75 euro per aandeel te bieden in plaats van 25 euro, wat Uponor op 1,875 miljard euro waardeert (tegenover 1,82 miljard euro bij het eerste bod in april). Het heeft ook de drempel verlaagd wanneer het zijn bod als geslaagd beschouwd: die ligt nu op 50 procent van de aandelen, in plaats van 60 procent. Dat is voldoende om de bestuurders en directie aan te stellen. Met de 20,2 procent die het al heeft, moet het nog eens zo’n 30 procent van de aandeelhouders overtuigen hun aandelen te verkopen.

Aliaxis boekte vorig jaar een omzet van 4,3 miljard euro, bij Uponor was dat 1,3 miljard euro. Beide zijn gespecialiseerd in het bouwen en uittekenen van watersystemen, met als basis pvc-buizen. Door de klimaatverandering en lang­durige droogtes is de vraag naar efficiënt en zuinig water­beheer fors toegenomen.

